أحمد حسن: الأهلي ينهي اتفاقه مع إنبي لضم الثنائي علي محمود وأقطاي عبدالله

كشف الإعلامي أحمد حسن عن موقف النادي الأهلي من ضم لاعبي إنبي علي محمود وأقطاي عبد الله خلال الموسم المقبل.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يتمم اتفاقه مع إنبي لضم الثنائي علي محمود وأقطاي عبدالله ويتبقى صياغة العقود فقط ومراجعتها من قبل الشئون القانونية بالنادي لتوقيعها بشكل رسمي خلال ساعات”.

وكان الإعلامي إسلام صادق أكد أن مسؤولي النادي الأهلي نجحوا في إتمام اتفاقهم مع أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، للتعاقد مع علي محمود، لاعب وسط الفريق البترولي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وقال صادق في تصريحات عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: الأهلي اتفق مع إنبي على انتقال علي محمود بعقد يمتد لمدة خمسة مواسم، مقابل 40 مليون جنيه.