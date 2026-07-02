مصر وأستراليا .. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة لمشاهدة المباراة بكأس العالم

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب مصر ونظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله "الفراعنة" إلى مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة العالمية، وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

ومن المقرر أن تُقام مباراة مصر وأستراليا يوم الجمعة 3 يوليو 2026 على ملعب "دالاس ستاديوم" بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا

تمتلك شبكة beIN Sports حقوق البث الحصرية لبطولة كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المنتظر أن تُذاع المباراة عبر قنوات الشبكة الناقلة للبطولة، مع إعلان اسم المعلق قبل انطلاق اللقاء.

كما تترقب الجماهير المصرية قرار شبكة beIN Sports بشأن إذاعة المباراة عبر قناتها المفتوحة، بعدما أتاحت مشاهدة مباريات منتخب مصر في دور المجموعات مجانًا من خلال القناة المفتوحة، إلا أنه لم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يؤكد إذاعة مواجهة أستراليا بالطريقة نفسها.

تردد قناة beIN Sports المفتوحة على نايل سات

في حال إعلان إذاعة المباراة عبر القناة المفتوحة، يمكن استقبالها على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التالية:

التردد: 11054 أو 12187.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة beIN SPORTS FIFA World Cup

يمكن استقبال قناة "بي إن سبورتس" المخصصة للمباريات المجانية (beIN SPORTS FIFA World Cup) عبر الترددات التالية:

على قمر نايل سات:

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

على قمر عرب سات/بدر:

التردد: 10850

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

آمال مصرية في مواصلة المشوار

تحظى المباراة باهتمام جماهيري واسع، في ظل الطموحات الكبيرة لمنتخب مصر بمواصلة مشواره في كأس العالم 2026، بعدما نجح في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه، ليصبح على بعد خطوة جديدة من تحقيق إنجاز غير مسبوق بالتأهل إلى دور الـ16، في مواجهة لن تخلو من الندية أمام المنتخب الأسترالي.