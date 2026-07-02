الاتحاد الألماني لكرة القدم ينصح يوليان ناجلسمان بالاستقالة بعد الخروج من كأس العالم.. وكلوب أبرز المرشحين لخلافته

صار مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان على أعتاب الرحيل عن منصبه مديراً فنياً لمنتخب ألمانيا، عقب اجتماع حاسم عقده مع مسؤولي الاتحاد الألماني لكرة القدم، وذلك بعد الخروج المخيب للآمال من كأس العالم.

ووفقاً لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، أوصى مسؤولو الاتحاد ناجلسمان بالتنحي طواعية عن منصبه، وفي حال رفضه، فمن المتوقع أن تتم إقالته رسمياً.

ويُعد المدرب السابق لليفربول يورجن كلوب، أبرز المرشحين لخلافته.

وحضر ناجلسمان اجتماعاً استمر ثلاث ساعات ونصف الساعة، اليوم الخميس، في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم، بحضور رئيس الاتحاد بيرند نويندورف، والمدير التنفيذي أندرياس ريتيج، والمدير الرياضي رودي فولر، ورئيس رابطة الدوري الألماني هانس-يواخيم فاتسكه.

وطُلب من ناغلسمان خلال الاجتماع تقديم تفسير للأداء الكارثي الذي قدمه المنتخب الألماني في كأس العالم.

وكان منتخب ألمانيا قد تصدر مجموعته بعد فوزه على كوراساو بنتيجة 7-1، وعلى كوت ديفوار 2-1، رغم خسارته أمام الإكوادور 2-1.

لكن مشواره في البطولة انتهى بصورة مفاجئة في دور الـ32، بعدما تعادل 1-1 مع باراجواي قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

وبعد مراجعة وصفت بالصريحة والقاسية لأسباب هذا الإخفاق المبكر، أوضح مسؤولو الاتحاد الألماني موقفهم بشكل لا لبس فيه، ما ترك ناجلسمان أمام خيارات محدودة للغاية بشأن مستقبله مع المنتخب.