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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد تراجع الدعم الأمريكي.. هل يتخلى ترامب عن الناتو؟

ترامب
ترامب
رنا عبد الرحمن

قال باتريك ثيروس، الدبلوماسي الأمريكي السابق، إنه ليس واثقًا من أن الدعم الأمريكي لحلف الناتو قد انهار بصورة كبيرة.

ولفت إلى أن ما يحدث يرتبط إلى حدٍّ ما بشخصية الرئيس دونالد ترامب، كما يتعلق بقاعدته الانتخابية، إذ كان يقول لها خلال الاستعداد للانتخابات إن الأوروبيين، فيما يبدو، يعيشون في حالة من الرفاهية ولا يدفعون مقابل الخدمة التي يحصلون عليها، في إشارة إلى الحماية الأمريكية لأوروبا.

 وأضاف خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، ويقدمه الإعلامي ياسر رشدي، أنه بعد نهاية الحرب الباردة، لم تُنفق معظم الدول الأوروبية على الدفاع بالقدر الذي كان ينبغي لها أن تفعله، والرئيس ترامب، فيما يبدو، يرى أن هذا الوضع غير مقبول.

وأوضح أنه في الوقت الحالي، يمكن القول إن الرئيس ترامب، إلى جانب الرئيس بوتين، كانا من أبرز العوامل التي دفعت الأوروبيين إلى رفع ميزانيات الدفاع في أوروبا.

أما فيما يتعلق بعلاقة ترامب بحلف الناتو، أكد أن الرئيس الأمريكي يبدو أنه يحاول إبعاد نفسه عن الحلف، ربما لأنه يريد ذلك، أو ربما لأنه لا يدرك الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها هذا الحلف بالنسبة للولايات المتحدة.

https://www.youtube.com/shorts/N39n1qUpQsw

ترامب بوتين امريكا

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