زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ نووي من مدمرة بحرية

أشرف كيم جونغ أون، الزعيم الكوري الشمالي على اختبارات لصاروخ كروز ذي قدرة نووية وأسلحة أخرى على متن مدمرة جديدة تزن 5000 طن، وهي المدمرة "كانج كون"، التي تم إصلاحها بعد تعرضها لأضرار في حفل إطلاق فاشل العام الماضي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأحد، في أحدث عرض عسكري يبرز مساعي كيم لبناء بحرية مسلحة نووياً.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن كيم، بعد مراقبة الاختبارات من الشاطئ، أمر المسؤولين باستكمال تجارب المدمرة ووضع السفينة في الخدمة الفعلية في غضون شهرين.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الحدث الذي أقيم يوم الجمعة تضمن إطلاق اختبارات لصاروخ كروز استراتيجي، وللمدفع الرئيسي للمدمرة "كانج كون" ومدافعها الآلية، بالإضافة إلى تجارب لأنظمة الحرب الإلكترونية وتقييمات لقدراتها على كشف الأهداف ومعالجة المعلومات.