حرائق الغابات تواصل اجتياح البرتغال واليونان وإسبانيا.. وتعزيزات أوروبية للمساعدة في الإخماد

واصل مئات من رجال الإطفاء، اليوم الأحد، جهودهم للسيطرة على حرائق غابات واسعة النطاق في البرتغال واليونان وإسبانيا، فيما أرسلت إسبانيا وإيطاليا تعزيزات إلى البرتغال للمساعدة في إخماد حريق ضخم يواصل الاشتعال منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وأفادت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) أن 1200 رجل إطفاء، مدعومين بنحو 400 مركبة و15 طائرة، يشاركون في مكافحة حريق مندلع منذ الخميس الماضي بمنطقة فوزيلا وسط البرتغال. وأظهرت بيانات برنامج "كوبرنيكوس" التابع للاتحاد الأوروبي أن النيران أتت حتى الآن على نحو 12 ألف هكتار من الأراضي.

وأعلنت آلية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي أن إسبانيا أرسلت 120 رجل إطفاء و45 مركبة لدعم جهود إخماد الحريق، كما جرى إرسال ثلاث طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق من إيطاليا وإسبانيا. وأشارت وسائل إعلام برتغالية إلى أن الحريق بدأ يتراجع تدريجيًا، رغم استمرار وجود بؤر مشتعلة.

وفي اليونان، اندلع حريق غابات جديد، اليوم، غرب العاصمة أثينا، حيث دفعت السلطات بـ210 من رجال الإطفاء، إلى جانب متطوعين وفرق متخصصة و29 طائرة ومروحية، لمحاولة احتواء النيران التي امتدت عبر غابات الصنوبر في منطقة ماندرا قبل حلول الليل.

كما طلبت السلطات من سكان مناطق في مدينة سالونيك، ثاني أكبر مدن اليونان، البقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب بسبب الأدخنة السامة المنبعثة من مصنع لإعادة التدوير التهمته النيران. وكانت الحرائق قد أجبرت السلطات على إصدار أوامر بإخلاء ثلاث ضواح ومنشأة تؤوي 157 شخصًا من ذوي الإعاقة.

وأعلنت إدارة الإطفاء اليونانية توقيف رجل يبلغ من العمر 76 عامًا للاشتباه في تسببه بالحريق نتيجة الإهمال، بعدما أدت شرارات صادرة عن مركبته إلى اشتعال النباتات على جانب الطريق، ومن المقرر مثوله أمام الادعاء العام.

وفي إسبانيا، تواصلت جهود إخماد حريق اندلع الجمعة الماضية في إقليم جيرونا شمال شرقي البلاد، بعدما أتى على نحو 2200 هكتار من الأراضي، فيما حذر مسؤولو الإطفاء في إقليم كتالونيا من أن السيطرة الكاملة على الحريق قد لا تتحقق خلال اليوم بسبب اتساع رقعة النيران.

وتشهد دول جنوب أوروبا خلال فصل الصيف حرائق غابات متكررة تتفاقم بفعل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، في ظل تحذيرات متزايدة من تأثيرات التغير المناخي على وتيرة وشدة هذه الحرائق.