قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل سعر عيار 18 الآن
مؤشرات تنسيق مدارس التمريض 2026.. درجات القبول وشروط التقديم في المحافظات
إدوارد تيكسيرا: رئاسة محمد أبو العينين لبرلمان من أجل المتوسط حققت نجاحات بارزة وعززت الحوار بين الشعوب
مسؤول فلسطيني: حماس تحل اللجنة الحكومية في غزة
زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ نووي من مدمرة بحرية
إسبانيا تشيد بدور مصر في الاتحاد من أجل المتوسط.. وتوجه الشكر لأبو العينين على جهوده خلال رئاسة الجمعية
أحمد موسى: تدخلات سياسية داخل الفيفا تثير الجدل في كأس العالم.. وقرارات غير عادلة تهدد نزاهة البطولة
ترامب يشكر الفيفا بعد رفع الإيقاف عن مهاجم أمريكا قبل مواجهة بلجيكا
كيروش يعلن رحيله عن منتخب غانا بعد الخروج من كأس العالم
إدخال 13 شاحنة محملة بالوقود والغاز الطبيعي إلى قطاع غزة
متحدث التموين: تنقية البطاقات مستمرة لاستبعاد غير المستحقين.. والتظلم متاح لمن يرى أحقيته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرائق الغابات تواصل اجتياح البرتغال واليونان وإسبانيا.. وتعزيزات أوروبية للمساعدة في الإخماد

حرائق الغابات تواصل اجتياح البرتغال واليونان وإسبانيا.. وتعزيزات أوروبية للمساعدة في الإخماد
حرائق الغابات تواصل اجتياح البرتغال واليونان وإسبانيا.. وتعزيزات أوروبية للمساعدة في الإخماد
أ ش أ

 واصل مئات من رجال الإطفاء، اليوم الأحد، جهودهم للسيطرة على حرائق غابات واسعة النطاق في البرتغال واليونان وإسبانيا، فيما أرسلت إسبانيا وإيطاليا تعزيزات إلى البرتغال للمساعدة في إخماد حريق ضخم يواصل الاشتعال منذ أكثر من ثلاثة أيام.

وأفادت وكالة أنباء (أسوشيتيد برس) أن 1200 رجل إطفاء، مدعومين بنحو 400 مركبة و15 طائرة، يشاركون في مكافحة حريق مندلع منذ الخميس الماضي بمنطقة فوزيلا وسط البرتغال. وأظهرت بيانات برنامج "كوبرنيكوس" التابع للاتحاد الأوروبي أن النيران أتت حتى الآن على نحو 12 ألف هكتار من الأراضي.

وأعلنت آلية الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي أن إسبانيا أرسلت 120 رجل إطفاء و45 مركبة لدعم جهود إخماد الحريق، كما جرى إرسال ثلاث طائرات مخصصة لمكافحة الحرائق من إيطاليا وإسبانيا. وأشارت وسائل إعلام برتغالية إلى أن الحريق بدأ يتراجع تدريجيًا، رغم استمرار وجود بؤر مشتعلة.

وفي اليونان، اندلع حريق غابات جديد، اليوم، غرب العاصمة أثينا، حيث دفعت السلطات بـ210 من رجال الإطفاء، إلى جانب متطوعين وفرق متخصصة و29 طائرة ومروحية، لمحاولة احتواء النيران التي امتدت عبر غابات الصنوبر في منطقة ماندرا قبل حلول الليل.

كما طلبت السلطات من سكان مناطق في مدينة سالونيك، ثاني أكبر مدن اليونان، البقاء داخل منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب بسبب الأدخنة السامة المنبعثة من مصنع لإعادة التدوير التهمته النيران. وكانت الحرائق قد أجبرت السلطات على إصدار أوامر بإخلاء ثلاث ضواح ومنشأة تؤوي 157 شخصًا من ذوي الإعاقة.

وأعلنت إدارة الإطفاء اليونانية توقيف رجل يبلغ من العمر 76 عامًا للاشتباه في تسببه بالحريق نتيجة الإهمال، بعدما أدت شرارات صادرة عن مركبته إلى اشتعال النباتات على جانب الطريق، ومن المقرر مثوله أمام الادعاء العام.

وفي إسبانيا، تواصلت جهود إخماد حريق اندلع الجمعة الماضية في إقليم جيرونا شمال شرقي البلاد، بعدما أتى على نحو 2200 هكتار من الأراضي، فيما حذر مسؤولو الإطفاء في إقليم كتالونيا من أن السيطرة الكاملة على الحريق قد لا تتحقق خلال اليوم بسبب اتساع رقعة النيران.

وتشهد دول جنوب أوروبا خلال فصل الصيف حرائق غابات متكررة تتفاقم بفعل ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، في ظل تحذيرات متزايدة من تأثيرات التغير المناخي على وتيرة وشدة هذه الحرائق.

رجال الإطفاء حرائق غابات واسعة النطاق في البرتغال إخماد حريق ضخم منطقة فوزيلا وسط البرتغال الحماية المدنية المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

مجلس النواب

عودة المفصولين على الطاولة.. مشروع قانون يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء

ميسي

تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

إعصار

بافي يزأر .. أخطر إعصار على الأرض يقترب و ينذر بكارثة محتملة| ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

هيثم حسن

وسيم أحمد: سعيت لإقناع هيثم حسن بتمثيل منتخب مصر.. ومشاركته تأخرت بسبب إجراءات «فيفا»

مصطفى هالقي سيفيزوغلو

رئيس الوفد التركي بالبرلمان يشيد برئاسة أبو العينين لبرلمان من أجل المتوسط

منتخب مصر

عمرو أديب: مواجهة الأرجنتين فرصة تاريخية.. ولو ميسي كائنًا فضائيًا فنحن الفراعنة

بالصور

تامر حسني وإليسا وجورج وسوف وأحمد سعد.. تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026 |تقرير

تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026
تفاصيل الدورة الـ40 من مهرجان جرش 2026

منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| أرسلها لجروبات الغش.. ضبط المتسبب في تصوير ورقة امتحان إنجليزي الثانوية

إيمان عبد اللطيف

تغطية رياضية| هل يفرض فيفا عقوبة على حسام حسن بسبب رفعه علم فلسـ طين؟

إيمان عبد اللطيف

تغطية اقتصادية| تراجع الدولار لهذا السعر لأول مرة منذ 4 أشهر

إيمان عبد اللطيف

الأوراق المطلوبة والخطوات لترخيص عربة طعام .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد