عمرو أديب: الرئيس السيسي شدد على أهمية الحياة الحزبية والمحليات وحرية الإعلام

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن الرئيس السيسي تحدث بالأمس عن قضايا هامة، والتي تمثل مستقبل الدولة المصرية، مشيرا إلى ان الرئيس أكد على ضرورة وجود حياة حزبية في مصر، تعبر عن الشارع المصري.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة أن يكون هناك إنتخابات للمحليات للوقوق على مشاكل التي تواجه المواطنين والتي تعود لتخصص المحليات.

إيصال المعلومات للمواطنين

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن الرئيس أكد على ضرورة حرية الإعلام وأن يتم إيصال المعلومات للمواطنين، وان يكون هناك رأي ورأي أخر