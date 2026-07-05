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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو أديب يدافع عن حسام حسن: دعم فلسطين موقف إنساني.. والقضية الفلسطينية جزء من الأمن القومي المصري

عمرو أديب
عمرو أديب
محمد البدوي

دافع الإعلامي عمرو أديب عن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، بعد الجدل الذي أثير بشأن رفعه علم فلسطين، مؤكدًا أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يتعارض مع الانتماء الوطني، وأن القضية الفلسطينية تمثل أحد الملفات المرتبطة بالأمن القومي المصري.

موقف إنساني تجاه الشعب الفلسطيني

وأعرب أديب خلال تقديمه برنامج «الحكاية» المذاع على قناة MBC مصر، عن رفضه للانتقادات التي طالت حسام حسن، معتبرًا أن ما قام به يعبر عن موقف إنساني تجاه الشعب الفلسطيني، متسائلًا عن أسباب الاعتراض على هذه اللفتة.

حكم التاريخ والجغرافيا 

وقال إن من حق حسام حسن التعبير عن تضامنه مع فلسطين، مؤكدًا أن الشعب المصري هو صاحب الحق في تقييم مواقف أبنائه، كما شدد على أن القضية الفلسطينية تحظى بمكانة خاصة لدى المصريين بحكم التاريخ والجغرافيا والروابط المشتركة.

البعد الإنساني للقضية الفلسطينية

وانتقد أديب الأصوات التي هاجمت المدير الفني للمنتخب، معتبرًا أن بعض التعليقات تجاوزت حدود الاختلاف في الرأي، داعيًا إلى النظر إلى ما وصفه بالبعد الإنساني للقضية الفلسطينية، في ظل ما يعيشه الفلسطينيون من معاناة.

وأكد أن مصر كان لها دور تاريخي في دعم القضية الفلسطينية على المستويات السياسية والإنسانية، مشيرًا إلى ما قدمته الدولة المصرية عبر العقود من جهود ومواقف في هذا الملف، إلى جانب استضافة أعداد من الفلسطينيين وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم.

واختتم عمرو أديب حديثه بالتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستظل، من وجهة نظره، قضية محورية بالنسبة لمصر، وأنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري، داعيًا إلى عدم توجيه الانتقادات لمواقف التضامن التي تعبر عن هذا التوجه.

عمرو أديب منتخب مصر حسام حسن القضية الفلسطينية الأمن القومي المصري

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