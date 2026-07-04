عمرو أديب: عيب الهجوم على نجوم منتخب مصر

أشاد الإعلامي عمرو أديب بالأداء الذي قدمه لاعبو منتخب مصر في كأس العالم، منتقدًا في الوقت نفسه الهجوم الذي تعرض له بعض نجوم المنتخب، مؤكدًا أن ما حققه الفراعنة يستحق الدعم والفخر وليس التقليل أو الانتقاد.



وقال عمرو أديب، خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «إيه اللعيب العظيم ده؟ لعيب محترف وهايل وقدّم أداءً كبيرًا.. اللي حصل في المباراة بيحصل مع أي لاعب في العالم، وبيعدي، لكن إحنا عندنا ناس بتفضل تمسك في الخطأ وتنسى كل اللي اتعمل».



وأضاف: «عيب يا جماعة إحنا بنتكلم عن لاعيبية دخلوا كأس العالم وشرفوا مصر. كلهم لاعيبة محترمة وعظيمة وقدّموا بطولة كبيرة».



وتابع: «اللعيبة المصرية أثبتت إن عندنا مواهب لا تقل جودة عن أي لاعب في العالم.. أنا بتكلم عن رامي ربيعة، وإمام عاشور، ومحمد عبد المنعم، ومصطفى شوبير، وغيرهم من النجوم اللي قدموا مستويات مميزة جدًا».

مسيرة ناجحة على أعلى مستوى

وأشار أديب إلى أن حارس المرمى مصطفى شوبير يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله للاحتراف الخارجي، قائلًا: «مصطفى شوبير حارس مميز جدًا، وعنده قدرات كبيرة تؤهله للاحتراف وتقديم مسيرة ناجحة على أعلى مستوى».



واختتم: «بدل ما نفتش عن الأخطاء ونضخمها، لازم نفتخر إن عندنا جيلاً من اللاعبين قادرًا على المنافسة ورفع اسم مصر عاليًا، لأن اللي قدمه منتخب مصر في البطولة يستحق كل التحية والتقدير».