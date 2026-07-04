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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أدهم المخادمة يواصل التألق.. الحكم الأردني يدير قمة أمريكا وبلجيكا في ثمن نهائي كأس العالم

أدهم المخادمة
أدهم المخادمة
حسن العمدة

أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مهمة إدارة مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، إلى الحكم الأردني أدهم المخادمة، في تأكيد جديد على الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم العربي على الساحة الدولية.

وتعد مواجهة أمريكا وبلجيكا الظهور الرابع للمخادمة في النسخة الحالية من كأس العالم، بعدما سبق له إدارة ثلاث مباريات خلال الأدوار السابقة، بواقع لقاءين في دور المجموعات ومباراة في دور الـ32، ليصبح أكثر حكم عربي ظهورًا في مونديال 2026.

ويعكس اختيار الحكم الأردني لإدارة إحدى أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي المستوى المميز الذي قدمه طوال البطولة، حيث نال إشادة واسعة بفضل قراراته وانضباطه في إدارة المباريات.

ويواصل التحكيم العربي حضوره اللافت في كأس العالم 2026، من خلال تكليف عدد من الحكام بإدارة مباريات مهمة، في ظل ثقة لجنة الحكام التابعة لـ"فيفا" في الكفاءات العربية، وقدرتها على قيادة المواجهات الكبرى في البطولة العالمية.

وتحظى مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا باهتمام جماهيري كبير، إذ يسعى المنتخبان لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، في مواجهة مرتقبة ينتظر أن تشهد منافسة قوية بين الطرفين، بقيادة تحكيمية عربية ممثلة في الأردني أدهم المخادمة.

الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا كأس العالم 2026 كأس العالم أدهم المخادمة

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