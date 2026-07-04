إلغاء تدريب الأرجنتين بسبب العواصف قبل مواجهة مصر في كأس العالم

كشفت شبكة TyC Sports الأرجنتينية عن إلغاء المران المقرر لمنتخب الأرجنتين استعدادًا لمواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من كأس العالم 2026، وذلك بسبب العواصف والأحوال الجوية السيئة في مدينة ميامي.

منتخب الارجنتين

وأوضحت الشبكة أن قرار إلغاء التدريب جاء حفاظًا على سلامة اللاعبين والجهاز الفني، في ظل التحذيرات الجوية التي تضمنت توقعات بعواصف رعدية وأمطار غزيرة.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لمواجهة مرتقبة أمام منتخب مصر في دور الـ16 من البطولة، وسط ترقب كبير للمباراة التي تجمع بطل العالم بالمنتخب المصري الطامح لمواصلة مشواره التاريخي في المونديال.