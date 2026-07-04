الغندور يتمنى صعود مصر والمغرب إلى ربع نهائي كأس العالم 2026

أعرب الإعلامي خالد الغندور عن أمنيته في رؤية منتخبي مصر والمغرب في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

منتخب مصر

وكتب الغندور، في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “مصر والمغرب بإذن الله في دور الثمانية.. قولوا آمين”.

ويأتي منشور الغندور في ظل حالة التفاؤل التي تسيطر على الجماهير العربية، بعد تأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16، وترقب مشوار المنتخب المغربي في البطولة.

وتتطلع الجماهير إلى استمرار المنتخبات العربية في تحقيق نتائج تاريخية خلال النسخة الحالية من كأس العالم؛ أملاً في بلوغ الأدوار المتقدمة ومواصلة كتابة الإنجازات.