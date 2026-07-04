عمرو أديب: اوعى تخاف من الأرجنتين.. أنت قوي والفرصة دي ممكن ما تتكررش

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة تحفيزية إلى لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين، مطالبًا إياهم بالدخول إلى المباراة بعقلية الانتصار والثقة الكاملة في قدراتهم، مؤكدًا أن كرة القدم لا تعرف المستحيل.



عقلية الانتصار

وقال عمرو أديب، خلال تقديم برنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «MBC مصر»: «بلاش حكاية روح واستمتع وخلاص.. روح العب ماتشك، وروح وإنت مؤمن إنك تقدر تكسب.. لازم تكون عندك إرادة ورغبة قوية، وإن دماغك تبقى مضبوطة على عقلية الانتصار».



وأضاف: «ربنا بعت رسالة للجميع في كأس العالم إن كل شيء ممكن. شوفوا اللي حصل مع الأرجنتين، واعرفوا إن مفيش مستحيل في كرة القدم، وإن الأحلام ممكن تتحقق».

رسالة لكل المنتخبات

وتابع: «الأرجنتين نفسها بعتت رسالة لكل المنتخبات إن كل الأماني ممكنة. جرب، واشتغل، وخليك مركز وقوي ومؤمن بقدراتك».



ووجه أديب حديثه مباشرة للاعبي المنتخب الوطني قائلًا: «بكرة تنزلوا الملعب وأنتم أقوياء. الفرعنة يا ابني.. أنت فرعون. لازم تلعب بعقلية المصري الواثق في نفسه، وبلاش أي خوف أو تردد».



واختتم: «الفرصة دي ممكن ما تجيش تاني، لذلك لازم تركز وتقاتل حتى النهاية.. إحنا المصريين صنعنا أشياء كان العالم يراها مستحيلة، لذلك أوعى تخاف من النصر، وأوعى تخاف من الأرجنتين.. أنت قوي وقادر على تحقيق الحلم».