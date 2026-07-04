فوق التاريخى.. عمرو أديب يتغنى بلاعبي منتخب مصر بعد الصعود المونديالي

وجه الإعلامي عمرو أديب رسالة للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني بعد الصعود لدور ١٦ في بطولة كأس العالم.

وكتب عمرو أديب عبر إكس: "‏فريق فوق التاريخى فوق العظمة بعظمه ‏صلاح عبقرية لن تتكرر ‏عاشور واحد من أحسن اللاعيبه فى الكاس ‏تريزيجيه محترف بمعنى الكلمة، هانى الاخلاص والحب فى الملعب، ‏حسام عبد المجيد اعصاب حديد، ‏مرموش لسه هينفعنا، ‏هيثم اكتشاف يا كوتش، ‏شوبير الى الاحتراف فورا، ‏رامى ربيعه احسن لاعب فى الفرقة".

وتابع: “‏حسام حسن محدش بقى يفتح بقه معاه لو رجع بكره عظمه على عظمه ‏قلتلكم هنعبر قلتلكم هنعدي وتلعب قدام ميسي وتعدي وتعبر‏اومال احنا بلد العبور ده اختراعنا يا بنى ‏حد بقى يقولى يا عموره توقعاتك جامده حلوه شغاله”.

ويعد هذا أول فوز يحرزه منتخب الفراعنة في الأدوار الإقصائية، في رابع مشاركة له في كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.

وحقق منتخب مصر إنجازًا غير مسبوق بعدما تأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم، عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، في مواجهة دور الـ32.

ارتقى منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، للمركز الـ24 فى تصنيف فيفا بدلا من الـ26، بعد التأهل التاريخى لدور الـ16 فى كأس العالم 2026.

واصل منتخب مصر كتابة التاريخ في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أصبح خامس منتخب أفريقي يحقق الفوز في مباراة بالأدوار الإقصائية للمونديال، إثر تفوقه على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32.

موعد مباراة منتخب مصر و الأرجنتين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر في دور ثمن النهائي مع الأرجنتين بعد هزيم الرأس الأخضر 3-2، ضمن منافسات مونديال 2026 المقام حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة منتخب مصر و الأرجنتين في دور الـ16 يوم الأربعاء 7 يوليو الجاري على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.