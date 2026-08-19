روسيا تعلن عن تبادل جديد للأسرى بوساطة إماراتية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إتمام عملية تبادل أسرى مع أوكرانيا، أسفرت عن استعادة 103 من العسكريين الروس، مقابل تسليم 103 من أسرى القوات الأوكرانية إلى كييف، بوساطة إماراتية.

وكشفت الوزارة أن هذه العملية تمت بنجاح بفضل جهود الوساطة ذات الطابع الإنساني التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لتسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق وإجلاء الأسرى.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن العسكريين الروس المحررين يتواجدون حاليا على الأراضي البيلاروسية، حيث تتولى مفوضة حقوق الإنسان في روسيا، يانا لانتراوفا، الإشراف على استقبالهم والعمل معهم بشكل مباشر.

وأوضحت أنه عقب تقديم الرعاية الطبية والدعم النفسي الأولي اللازم للمحررين، سيتم نقلهم إلى داخل الأراضي الروسية لاستكمال مراحل العلاج والتأهيل في المؤسسات الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الدفاع.