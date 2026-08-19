قوات الاحتلال تعتقل مالايقل عن 31 فلسطينيا من بينهم وزير شؤون القدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاربعاء ، حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 31 قلسطينيا من الضفة، تركزت بشكل أساسي في محافظات الخليل ونابلس وقلقيلية وطولكرم، ومن بين المعتقلين وزير شؤون القدس أشرف الأعور، عقب اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة .

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت وزير شؤون القدس أشرف الأعور، كما اعتقلت ثمانية فلسطنيين، من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها،وستة مواطنين من بلدة عزون شرق قلقيلية، و أربعة آخرين من نابلس ،بالإضافة إلى شابين من بلدة دير الغصون شمال طولكرم .

و أضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين بينهما صحفي من بيت لحم، و ثلاثة مواطنين من مخيم قلنديا، وبيت دقو، شمال القدس المحتلة، كما اعتقلت خمسة مواطنين من مدينة طولكرم وضاحية اكتابا شرقا .