اللجنة العامة بالنواب تؤيد اعتراض الرئيس على المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان

أكد تقرير برلماني أن اللجنة العامة لمجلس النواب أوصت بمجلس النواب بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك بعد دراسة رسالة رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء في ذات الشأن.

جاء ذلك في تقرير اللجنة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على المادة (25) من مشروع القانون، وبيان رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتراض.

وأوضحت اللجنة أن رئيس الجمهورية تقدم برسالة إلى مجلس النواب بالاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد الدستورية واللائحية المنظمة لحق الاعتراض.

اللجنة العامة تستعرض السوابق البرلمانية للاعتراضات الرئاسية

وأشار التقرير إلى أن الاعتراض الحالي يعد السابقة البرلمانية الرابعة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية، مستعرضًا السوابق الثلاث السابقة التي شهدتها الحياة النيابية، وما انتهت إليه اللجنة والمجلس في كل حالة.

وأكدت اللجنة أن نظرها للاعتراض الحالي يأتي في إطار ممارسة اختصاصها في دراسة اعتراض رئيس الجمهورية على المادة محل الاعتراض، تمهيدًا لعرض رأيها وتوصياتها على مجلس النواب.

اللجنة: مجلس النواب يملك حق النظر في اعتراض رئيس الجمهورية

واستعرضت اللجنة العامة المواد الدستورية واللائحية الحاكمة والمنظمة لحق الاعتراض، وفي مقدمتها المادة (123) من الدستور، إلى جانب المادتين (199) و(191) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأكد التقرير أن الدستور واللائحة الداخلية حددا القواعد والإجراءات الواجب اتباعها عند اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب.

اللجنة تبحث نطاق نظرها للاعتراض وأسبابه

وتناولت اللجنة العامة نطاق نظرها للاعتراض، موضحة أن دورها ينصرف إلى دراسة الاعتراض وأسبابه، والنظر في مدى وجاهته في ضوء القواعد الدستورية واللائحية الحاكمة.

وبحثت اللجنة المادة (25) محل الاعتراض، والأسباب التي استند إليها اعتراض رئيس الجمهورية، وما تضمنته من ملاحظات تتعلق بصياغة المادة وآثارها.

توصية بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية

وانتهت اللجنة العامة، بعد دراسة اعتراض رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، إلى التوصية بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وأوصت اللجنة بالموافقة على ما انتهت إليه من أسباب ومبررات بشأن الاعتراض، على أن يرفع تقريرها إلى مجلس النواب للنظر فيه وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية.

اللجنة تؤكد الحرص على صياغة دقيقة لمشروع قانون جامعة كيان

وأكدت اللجنة العامة حرصها الشديد، وحرص مجلس النواب، على خروج مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية في صياغة دقيقة وواضحة تري الغموض واللبس، وتحقق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وتحافظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى، وتحقق التكامل بينها.