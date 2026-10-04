قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
النقل: الجامعة الدولية لهندسة وتكنولوجيا النقل ستكون مركزا إقليميا للتعليم والتدريب والبحث التطبيقي
تأجيل أولى جلسات محاكمة 5 متهمين بقضية خلية أكتوبر الإرهابية
هبوط سعري غير مسبوق.. الركود يضرب سوق العقارات الفاخرة في لندن
مناطق الكثافات الطلابية أولوية.. محافظ القاهرة يوجه بإعداد حصر شامل بقطع الأراضي المتاحة لإنشاء المدارس
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 29
نجم الأهلي: حذرت حسام حسن من خطورة السوشيال على علاقته بـ محمد صلاح
السعودية: مؤتمر ومعرض الحج أوائل نوفمبر بهدف تطوير منظومة الخدمات
القبض على فتاة سرقت هاتف محمول من سيدة بالإسكندرية
متى تسحب شركة الكهرباء العداد ؟ في 8 حالات وهذه خطوات تغييره
مدبولي: الاستثمار في البنية التحتية ضرورة لتمكين القطاع الخاص وخلق فرص عمل للشباب
استقرار نسبي .. سعر الذهب عيار 21 يسجل 6130 جنيها
رقية السادات لـ"صدى البلد" : بابا أخطأ حينما وثق في الجماعات الإسلامية.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

4 مرات في تاريخ الحياة النيابية.. حالات اعترض فيها رئيس الجمهورية على القوانين أمام البرلمان.. من العدالة الضريبية إلى جامعة كيان

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد

السادات أول رئيس يستخدم حق الاعتراض.. والسيسي يسجل سابقتين في 2018 و2025

جامعة كيان.. السابقة البرلمانية الرابعة لاعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون

شهدت الحياة النيابية المصرية، على مدار تاريخها، أربع سوابق لاعتراض رئيس الجمهورية على مشروعات قوانين أقرها مجلس النواب، وذلك بعد اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

واستعرض تقرير اللجنة العامة بمجلس النواب ، بشأن الاعتراض الرئاسي على المادة (25)، السوابق البرلمانية السابقة، موضحًا أن الاعتراض الحالي يمثل السابقة الرابعة من نوعها في تاريخ الحياة النيابية المصرية.

1978.. السادات يعترض على مشروع قانون العدالة الضريبية

كانت السابقة الأولى يوم الأربعاء الموافق 11 أكتوبر 1978، عندما اعترض الرئيس الراحل أنور السادات على مشروع قانون العدالة الضريبية.

وأوضح تقرير اللجنة العامة ، أن مجلس الشعب آنذاك نظر الاعتراض الرئاسي، وجرى بحث المواد الدستورية واللائحية المنظمة لحق رئيس الجمهورية في الاعتراض، قبل أن يتخذ المجلس موقفه بشأن المشروع المعترض عليه.

2018.. السيسي يعترض على قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية

أما السابقة الثانية فجرت يوم الثلاثاء الموافق 2 أكتوبر 2018، عندما اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية.

وبحسب تقرير اللجنة العامة، نظر مجلس النواب الاعتراض وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة، حيث بحث المجلس واللجنة المختصة المواد محل الاعتراض وأسبابه، وانتهى الأمر إلى اتخاذ الإجراءات المقررة بشأن المشروع.

2025.. اعتراض على 8 مواد من قانون الإجراءات الجنائية

وجاءت السابقة الثالثة يوم الأربعاء الموافق الأول من أكتوبر 2025، عندما اعترض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتضمنت الاعتراضات 8 مواد، هي المادة (6) من مواد الإصدار، والمواد (48)، و(105)، و(112 فقرة 2)، و(114)، و(123)، و(231)، و(411) من مشروع القانون.

وعقب عرض كتاب رئيس الجمهورية وبيان رئيس مجلس الوزراء، أحال مجلس النواب الاعتراض إلى اللجنة العامة لدراسة المواد محل الاعتراض وأسبابه الدستورية والتشريعية.

وانتهت اللجنة العامة إلى الموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية، وأوصت بدراسة أسباب ومبررات الاعتراض على كل مادة، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة بشأن التعديلات المقترحة.

وبعد ذلك، وافق مجلس النواب على تشكيل لجنة برلمانية خاصة لإعادة دراسة المواد محل الاعتراض، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وانتهت اللجنة إلى صياغات جديدة للمواد محل الاعتراض، قبل أن يوافق المجلس عليها نهائيًا في 16 أكتوبر 2025.

2026.. اعتراض جديد على المادة 25 من قانون جامعة كيان

أما السابقة الرابعة فجاءت في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، بعدما اعترض رئيس الجمهورية على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا على مشروع القانون خلال جلسته العامة المنعقدة في 22 يوليو 2026، قبل أن يعرض رئيس المجلس كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة محل الاعتراض، وفقًا للمادة (123) من الدستور والإجراءات المنظمة لذلك في اللائحة الداخلية للمجلس.

وعقدت اللجنة العامة اجتماعها لدراسة الاعتراض، وانتهت في تقريرها إلى التوصية بالموافقة على اعتراض رئيس الجمهورية على المادة (25)، مع التأكيد على أهمية خروج مشروع القانون في صياغة دقيقة وواضحة تزيل الغموض واللبس، وتحقق المساواة بين طلاب الجامعات المصرية، وتحافظ على استقلالية كل جامعة عن الأخرى وتحقق التكامل بينها.

الحياة النيابية المصرية رئيس الجمهورية مشروعات قوانين اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الواقعة المتداولة

غضب بفيس بوك بعد تداول فيديو لتلميذ يتعرّض للضرب المبرح على قدميه | والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

بالإضافة للمصروفات|إلزام طلاب الإعدادية بدفع 158 جنيهاً للامتحانات وخاماتها و100 لطباعة الشهادة

البنزين

أسعار البنزين والسولار .. شعبة المواد البترولية تكشف مفاجأة جديدة

الدواجن

الدواجن تواصل الصعود بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو بعد الارتفاع الأخير؟

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

منتخب مصر

موعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا الودية اليوم

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

ترشيحاتنا

الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

"الرقابة المالية" و"مكافحة غسل الأموال" تناقشان تطوير أطر الحوكمة بالقطاع غير المصرفي

لجنة الدفاع والأمن القومي بـ"النواب"

لجنة الدفاع والأمن القومي بـ"النواب" تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة

المتحف الزراعي بالدقي

بمناسبة انتصارات أكتوبر.. فتح أبواب المتحف الزراعي ومعرض زهور مصر مجانا للجمهور

بالصور

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

الخطة الشاملة وتصفية الثغرة والخداع الاستراتيجي.. وثائق نادرة تكشف أسرار حرب أكتوبر| شاهد

حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر
حرب 6 أكتوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكاجو؟

فيديو

اللواء فؤاد نصار

اللواء فؤاد نصار.. عين مصر التي سبقت حرب أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: منتدى مصر.. حين يصبح المواطن شريكًا في صناعة المستقبل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: منتدى مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

المزيد