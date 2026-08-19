وصول شحنة مساعدات صينية إلى كولومبيا لدعم متضرري الزلزال

وصلت شحنة من مساعدات الإغاثة الإنسانية الطارئة التي خصصتها الحكومة الصينية لمتضرري زلزال كولومبيا إلى مطار إلدورادو الدولي في العاصمة بوجوتا.

وأقام السفير الصيني لدى كولومبيا تشو جينجيانج، وممثلون عن الجانب الكولومبي، بمن فيهم ممثلون عن الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث ووزارة الخارجية ومسؤولون حكوميون محليون، حفل استقبال في المطار بمناسبة وصول المساعدات.

وأشار تشو، متحدثا باسم الجانب الصيني في الحفل، إلى أن فرقا من كلا الجانبين تغلبت على الصعوبات وتعاونت بشكل وثيق لضمان وصول المساعدات بسلاسة، مما يظهر بوضوح الدعم الشعبي العميق والأسس المتينة التي تقوم عليها علاقات الصداقة بين البلدين، كما يبرز الطبيعة التعاونية والنفعية المتبادلة بينهما، بحسب شبكة /سي جي تي إن/ الصينية.

ومن جانبه، قال المدير العام للوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في كولومبيا ديفيد سانتياجو تامايو إن الدفعة الجديدة من الإمدادات تعكس الدعم الذي تقدمه الحكومة والشعب الصيني إلى كولومبيا خلال هذا الوقت الصعب.. مشيرا إلى أن الجانب الكولومبي سيقوم بالتنسيق مع السلطات المحلية ووكالات الإغاثة لضمان توزيع هذه الإمدادات بشكل سليم.

وبحسب التقارير، تشمل الشحنة، التي يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 80 طنا، مولدات كهربائية، ومركبات متنقلة لتنقية المياه، وأجهزة تعقيم، ومعدات إضاءة تعمل بالطاقة الشمسية، وخياما وبطانيات.

وأعلنت وكالة إدارة الكوارث في كولومبيا أمس الثلاثاء أن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 10 أغسطس الجاري وبلغت قوته 7.4 درجة ارتفعت إلى 312 قتيلا، بالإضافة إلى 4611 مصابا و290 مفقودا.

ووفقا للخدمة الجيولوجية الكولومبية، فإن هذا الزلزال هو الأقوى الذي تشهده البلاد خلال العقد الماضي.