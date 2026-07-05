قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين يختتم رئاسة مصر لـ«برلمانية المتوسط»: السلام والتنمية أساس مستقبل المنطقة.. والقضية الفلسطينية في الصدارة
عمرو أديب: الرئيس السيسي شدد على أهمية الحياة الحزبية والمحليات وحرية الإعلام
المجالس المحلية تعود بعد 15 عاما.. كيف تدعم التنمية والرقابة وبناء كوادر سياسية جديدة؟
حنفيات المياه ومكنسة.. القبض على لص سرق مسجدا في المنوفية
جلسة استماع من النواب لوزير الدولة للإعلام ورؤساء الجهات الإعلامية.. 13 يوليو
لميس الحديدي: مصر دولة سلام وتستطيع مواجهة التحديات.. وافتتاح الأوكتاجون يجسد رسالة «القوة والقدرة»
الشرقية في صدارة المشاركين.. تفاصيل انطلاق «مسابقة دولة التلاوة» في موسمها الثاني
انخفض 80 جنيهًا.. سعر الجنيه الذهب الآن
السيدة انتصار السيسي تنشر صورا جديدة من احتفالية افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الجديدة
قناة مجانية مفتوحة للمشاهدة.. موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026
أحمد موسى: نعاني أزمة في إتاحة المعلومات.. والرئيس السيسي وجه بفتح المجال الإعلامي
رسميا.. رحيل جمال سلامي عن تدريب منتخب الأردن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الشرقية في صدارة المشاركين.. تفاصيل انطلاق «مسابقة دولة التلاوة» في موسمها الثاني

دولة التلاوة
دولة التلاوة
محمد شحتة

أكد الدكتور أسامة فخري الجندي،رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، أن مسابقة «دولة التلاوة الكبرى» تمثل أضخم مشروع قرآني تلفزيوني يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة الأوقاف والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرًا إلى أنها تستهدف الحفاظ على ريادة مصر في تلاوة القرآن الكريم، واكتشاف أصحاب الأصوات الحسنة باعتبارهم امتدادًا لمدرسة التلاوة المصرية العريقة.

وأوضح خلال تصريح له، أن المسابقة تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل جديد من القراء المتميزين، القادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية، لافتًا إلى أن المشروع لا يقتصر على التنافس فقط؛ بل يمتد إلى بناء منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب القرآنية وصقلها وتطويرها علميًا وأدائيًا.

الموسم الثاني من دولة التلاوة

وأشار إلى أن الموسم الثاني يشهد إقبالًا كبيرًا مقارنة بالموسم الأول، حيث وصل عدد المتقدمين إلى نحو 25 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، مقابل حوالي 14 ألفًا في الموسم السابق، وهو ما يعكس حجم الاهتمام الشعبي المتزايد بالقرآن الكريم وتلاوته وإتقان أحكامه.

وأضاف أن الاختبارات تُجرى عبر 10 محافظات مركزية بدلًا من 7 في الموسم الماضي؛ بهدف التيسير على المتسابقين وضمان دقة التنظيم، مؤكدًا أن هناك توزيعًا مدروسًا للجان الاختبار بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المشاركين.

ولفت إلى أن محافظة الشرقية جاءت في صدارة المحافظات من حيث عدد المتقدمين، ما يعكس انتشار المواهب القرآنية فيها، مع استمرار العمل على تعزيز روح التنافس بين المحافظات المختلفة.

كما استعرض تنوع الفئات العمرية المشاركة، بما في ذلك الأطفال وذوو الهمم، مؤكدًا أن هذا التنوع يعكس نجاح المشروع في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، وتشجيع الأسر المصرية على الاهتمام بالقرآن الكريم حفظًا وتلاوةً وتدبرًا.

وأشار إلى أن «دولة التلاوة» ليست مجرد مسابقة، بل مشروع وطني ممتد يهدف إلى ترسيخ مكانة مصر العالمية في فن التلاوة، وبناء مدرسة قرآنية متجددة تحمل روح الإتقان والإبداع والاستمرارية.

دولة التلاوة وزارة الأوقاف القرآن نجوم دولة التلاوة القراءات المقامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل 1700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 بعد التراجع الجديد

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

بعد فيديو علياء قمرون عن ميسي.. إصابة قائد الأرجنتين تشعل تعليقات السوشيال ميديا

امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026

حل امتحان الإنجليزي ثانوية عامة 2026 .. راجع إجاباتك

أسعار الذهب اليوم

نزل 320 جنيها.. أسعار الجنيه الذهب الآن وعيار 21 يواصل الهبوط

مجلس النواب

عودة المفصولين على الطاولة.. مشروع قانون يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة لهؤلاء

ميسي

تجمع دموي.. إصابة قويه لـ ميسي قبل مواجهة منتخب مصر

إعصار

بافي يزأر .. أخطر إعصار على الأرض يقترب و ينذر بكارثة محتملة| ماذا سيحدث؟

ترشيحاتنا

حماس

حماس: العدوان على موقع مطار القدس الدولي تصعيد خطير ضمن محاولات تهويد المدينة

ترامب يشكر فيفا بعد السماح لبالوجون بالمشاركة أمام بلجيكا

ترامب يشكر فيفا بعد السماح لبالوجون بالمشاركة أمام بلجيكا

أرشيفية

مصر تعرب عن خالص تعازيها لكوت ديفوار وغانا في ضحايا الفيضانات

بالصور

منهم باسم سمرة ومحمد محمود عبد العزيز.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء فى المنتج الفني ياسر صبحي

نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي
نجوم الفن فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي

حمزة العيلي ومحمد جمعة أول الحضور فى عزاء المنتج الفني ياسر صبحي بمسجد الحامدية الشاذلية

حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي
حمزة العيلي ومحمد جمعة من عزاء ياسر صبحي

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بالشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لمسي داخل معسكر الأرجنتين؟

بعد دقائق من فيديو علياء قمرون .. ماذا حدث لـ مسي داخل معسكر الأرجنتين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ربح البيع حسام حسن.. وخسر هنالك المبطلون !

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وثيقة التغيير.. قراءة مختلفة في خطاب الرئيس

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: الأوكتاجون .. صرح عملاق وأهداف أكبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

المزيد