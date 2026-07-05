الصيف الحقيقي بدأ.. 12 توصية عاجلة لحماية المحاصيل من الموجات شديدة الحرارة

أكد الدكتور محمد علي فهيم أن مصر دخلت فعليًا مرحلة "الصيف الحقيقي" التي تتسم باستمرار الأجواء شديدة الحرارة وتوالي الموجات الحارة، مشددًا على ضرورة التزام المزارعين بحزمة من التوصيات الفنية العاجلة للحفاظ على المحاصيل وتقليل الخسائر الناتجة عن الإجهاد الحراري.



وأوضح فهيم أن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة يفرض على المزارعين التعامل بحذر مع مختلف المحاصيل، خاصة الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية، مؤكدًا أن تطبيق الإرشادات الزراعية في توقيتها المناسب يمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على الإنتاجية وجودة المحصول.



وأشار إلى أن أولى التوصيات تتمثل في علاج ظاهرة تساقط الأزهار والعقد الصغير في الخيار والطماطم والباذنجان، من خلال الرش صباحًا بمحفزات النمو والأحماض الأمينية الحرة، مع وقف التسميد الأزوتي مؤقتًا، وزيادة الاعتماد على نترات البوتاسيوم لتحسين العقد وتقليل الفقد.



وأضاف أن بساتين الفاكهة تحتاج خلال هذه الفترة إلى تنفيذ رشة وقائية بالزيوت المعدنية الصيفية أو الصابون البوتاسي لمكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي، لما تسببه من أضرار كبيرة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.



وشدد رئيس مركز معلومات تغير المناخ على أهمية الفحص الدوري لحقول الذرة للتأكد من خلوها من دودة الحشد الخريفية، موضحًا أن الظروف المناخية الحالية أصبحت مناسبة لزيادة نشاط الآفة، خاصة في الذرة والقصب والذرة الرفيعة، كما طالب بمراقبة ظهور حشرات المن واتخاذ إجراءات المكافحة فور رصد أي إصابات.



وفيما يتعلق بمحصول الأرز، دعا فهيم إلى متابعة الزراعات، خاصة الأصناف السوبر، لرصد مرض اللفحة والتعامل السريع معه بالمبيدات الموصى بها عند ظهور الإصابة، مع تكرار الرش وفق البرامج الإرشادية، بالإضافة إلى متابعة الإصابة بثاقبة العنق في الزراعات المبكرة واتخاذ إجراءات المكافحة فورًا.



وأكد ضرورة الاهتمام بالتغذية البوتاسية لمحاصيل الذرة والقطن وفول الصويا والفول السوداني، من خلال إضافة سلفات البوتاسيوم بالتبادل مع سلفات الماغنسيوم مع مياه الري، لما لذلك من دور مهم في رفع قدرة النباتات على تحمل الإجهاد الحراري وتحسين النمو والإنتاج.



كما أوصى بفحص أشجار الزيتون لرصد دودة البراعم، ومكافحة دودة ثمار القرعيات، خاصة في الكوسة، مع الالتزام بالتوقيت المناسب للرش لتحقيق أعلى كفاءة للمكافحة.



وأشار إلى أهمية تنفيذ برامج وقائية لمحاصيل النباتات الطبية والعطرية مثل الريحان والبردقوش والعتر بعد الحش مباشرة، للحماية من أعفان التاج، باستخدام المركبات الموصى بها في التوقيتات المناسبة.



ولفت فهيم إلى أن موجات الحرارة الحالية تستوجب اهتمامًا خاصًا بمحاصيل الفاكهة، وعلى رأسها المانجو والتين والرمان والزيتون والبلح والكمثرى، من خلال تكثيف استخدام الأحماض الأمينية والماغنسيوم، وزيادة التسميد البوتاسي، مع استخدام سترات البوتاسيوم وبعض منظمات النمو الموصى بها لتحسين حجم الثمار والحد من التشقق.

رش ثمار المانجو والرمان المعرضة مباشرة لأشعة الشمس



وأضاف أن بساتين المانجو تحتاج إلى زيادة الاهتمام بعناصر الماغنسيوم والمنجنيز والكالسيوم، خاصة في صورة الفوسفيت، للمساعدة على التئام الجروح الناتجة عن لسعات الشمس، كما أوصى برش ثمار المانجو والرمان المعرضة مباشرة لأشعة الشمس بمحلول الجير المطفي المخفف أو المركبات المحتوية على كربونات الكالسيوم للحد من أضرار حروق الشمس