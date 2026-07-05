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الأرصاد تحذر من تزايد درجات الحرارة والرطوبة وارتفاع الأمواج| تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تحذر من تزايد درجات الحرارة والرطوبة وارتفاع الأمواج| تفاصيل

توقعات هيئة الأرصاد
توقعات هيئة الأرصاد
شيماء جمال

قالت الدكتورة منار غانم نائب رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد أجواء صيفية مستقرة بشكل كبير في أغلب محافظات الجمهورية.

وأوضحت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، وهناك كتل هوائية قادمة من البحر المتوسط فبالتالي سنجد ارتفاعا كبيرا في نسب الرطوبة مع ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه وفقا لهيئة الأرصاد الجوية فإنه من المتوقع أن تكون قيم درجات الحرارة المسجلة أعلى من المعدل الطبيعي فى مثل هذا التوقيت من العام، بحوالي درجة لدرجتين.

وأضافت نائب رئيس المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد  أنه من المتوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، لكن الإحساس بدرجة الحرارة سيكون أعلى، نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة.

وتابعت غانم: درجة الحرارة المحسوسة ستصل إلى 38 و39 درجة مئوية لان نسب الرطوبة تتجاوز الـ80% في القاهره الكبرى، والـ 90% في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط ، حيث تعتبر هي الأعلى في نسب الرطوبة، لكن ستكون أقل في قيم درجات الحرارة، لذلك سنجد أن أجواء فترة النهار وتحديدا في وقت الظهيرة حارة رطبة في المحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وشديدة الحرارة في باقي محافظات الجمهوريه.

ونوهت أن محافظات الصعيد ستكون الاعلى في درجات الحرارة والاقل في قيم نسب الرطوبة، وسنجد العظمى فيها فى فترة النهار ستصل لـ42 و43 في الأقصر وأسوان، ومع غياب اشعة الشمس سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة.

ولفتت الى انه من المتوقع ان يكون هناك نشاط للرياح سرعته من 30 لـ 40 كيلومترا على الساعة، وستنشط الرياح فترات المساء في اغلب المحافظات مما يساعد على تلطيف الأجواء في الأماكن المفتوحة وسنشعر بنسب رطوبة أقل.

وأشارت إلى أن هذه الرياح من الممكن أن تكون مثير للرمال والأتربة في بعض المناطق من الصحراء الغربية وستؤدى لارتفاع الامواج على شواطئ البحر المتوسط ما بين 1 ونص لـ2 وربع متر ولابد أن يكون الصيادين الموجودين على الشواطئ حذرين.

ومن المتوقع سقوط أمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة احيانا بنسبة حدوث تتجاوز الـ 30% في أماكن من سواحلنا الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري.

وأوضحت أن هذه الأمطار ستتواجد فى مناطق من مطروح واسكندرية ومناطق من شمال البحيرة والدقهلية وستكون على فترات متقطعة.

وأوصت غانم المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس فترة الظهيرة واستخدام غطاء للرأس، لان قيم درجات الحرارة حتى المحسوسة ستكون فى الظل، والتعرض لاشعة الشمس هيحسسني بقيم درجات حراره اعلى في فتره الظهيرة من 12 الظهر لـ4 العصر.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

العاصمة الجديدة 37 23

6 اكتوبر 37 24

بنهــــا 36 24

دمنهور 35 23

وادى النطرون 36 24

كفر الشيخ 34 23

بلطيم 32 22

المنصورة 35 24

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 35 23

طنطا 35 23

دمياط 32 23

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 38 23

السويس 37 24

العريش 32 23

رفح 32 22

رأس سدر 35 25

نخل 36 20

كاترين 32 16

الطور 33 26

طابا 34 22

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

الاسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 39 23

رأس غارب 38 26

سفاجا 38 27

مرسى علم 38 27

شلاتين 36 27

حلايب 34 25

أبو رماد 36 25

مرسى حميرة 36 25

أبرق 37 26

جبل علبة 37 26

رأس حدربة 35 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 39 23

أسيوط 40 24

سوهاج 41 26

قنا 43 28

الأقصر 42 27

أسوان 44 28

الوادى الجديد 41 28

أبوسمبل 43 27

منار غانم الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجة الحرارة درجات الحرارة المتوقعة اليوم

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