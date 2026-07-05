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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العراق.. مقتل ضابط خلال عملية أمنية ضد داعش في كركوك

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أعلنت السلطات العراقية، اليوم، مقتل ضابط في جهاز مكافحة الإرهاب، خلال عملية أمنية واشتباكات مسلحة مع عناصر من تنظيم، داعش، في شمال محافظة، كركوك، شمالي البلاد.


وذكرت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان، أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل أحد عناصر التنظيم، موضحة أن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب كانت تنفذ عمليات تفتيش للمواقع التي استهدفتها ضربات جوية سابقة في المناطق الفاصلة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان، عندما اندلع اشتباك مع عناصر من التنظيم.


يذكر أن القوات العراقية لا تزال تلاحق بقايا تنظيم داعش بمختلف محافظات البلاد، لا سيما وأن عناصرها تقوم بين الحين والآخر بالتخطيط لاستهداف عناصر الجيش والشرطة عبر هجمات مسلحة.

السلطات العراقية مكافحة الإرهاب عملية أمنية كركوك داعش

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