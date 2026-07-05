محافظ الشرقية يتابع اختبارات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة- الموسم الثاني» بمسجد الفتح بالزقازيق

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، فعاليات التصفيات الأولية المركزية الشفوية لمسابقة «دولة التلاوة» (الموسم الثاني)، والتي تنظمها وزارة الأوقاف بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق خلال الفترة من ٥ حتى ١٣ يوليو ٢٠٢٦ تحت اشراف مديريه الاوقاف بالشرقيه، بمشاركة نحو ٢٠٠٠ متسابق من أبناء محافظة الشرقية في فرعي التجويد والترتيل، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور محمد ابراهيم حامد وكيل أول وزاره الاوقاف والمشرف العام على المسابقة بمحافظة الشرقية والدكتور علي الدين محمد سلامه مدير عام شئون القرءان الكريم بوزارة الأوقاف وأعضاء لجنه التحكيم .

اطمأن المحافظ علي انتظام سير أعمال لجان الاختبارات والتي تُعقد لأول مرة بمحافظة الشرقية من خلال ثلاث لجان متخصصة تضم نخبة من كبار قراء الإذاعة والتليفزيون المصري، بما يضمن الدقة والموضوعية في تقييم المتسابقين.

أشاد المهندس حازم الأشموني ببرنامج «دولة التلاوة» الذي أطلقته وزارة الأوقاف، مؤكداً أنه يمثل مبادرة وطنية رائدة لاكتشاف الأصوات القرآنية المتميزة، وإعداد جيل جديد من القراء المتمكنين، بما يعزز مكانة مصر الرائدة في خدمة القرآن الكريم وعلومه، مشيراً إلى أن البرنامج يحظى بمتابعة واسعة ويعكس اهتمام الدولة برعاية المواهب القرآنية وتشجيع حفظة كتاب الله.

أكد محافظ الشرقية أهمية الإلتزام الكامل بمعايير النزاهة والحياد والشفافية في جميع مراحل الاختبارات، بما يضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتسابقين، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للقائمين على تنظيم الاختبارات، وتوفير الأجواء المناسبة التي تمكن المتسابقين من أداء الاختبارات في سهولة ويسر، بما يليق بأهمية المسابقة ومكانتها.

حرص المحافظ على توجيه رسالة دعم وتحفيز لجميع المتسابقين، معرباً عن اعتزازه بالإقبال الكبير من أبناء محافظة الشرقية على المشاركة في المسابقة، والذي يعكس ارتباطهم بكتاب الله وحرصهم على إتقان تلاوته، داعياً المشاركين إلى بذل أقصى ما لديهم من جهد، والتحلي بالثقة والاجتهاد، مؤكداً أن الوصول إلى هذه المرحلة يعد في حد ذاته إنجازاً يستحق التقدير، ومتمنياً التوفيق والنجاح لجميع المتسابقين وتمثيل المحافظة بصورة مشرفة.