وفاة طالب عقب خروجه من امتحان الثانوية الأزهرية في الشرقية

نعت منطقة الشرقية الأزهرية برئاسة الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية الطالب عبدالمنعم خالد عبدالمنعم عبدالعال الطناني بالصف الثالث الثانوي الأدبي بمعهد منشأة أبو عمر الإعدادي الثانوي بنين التابع لإدارة منشأة أبو عمر الأزهرية والذي توفي إثر حادث سير أليم عقب خروجه من أداء الامتحانات.
وأعرب رئيس الإدارة المركزية وجميع العاملين بمنطقة الشرقية الأزهرية عن بالغ حزنهم وأسفهم لهذا المصاب الأليم مؤكدين خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب وزملائه.
ودعا الدكتور السيد أحمد الجنيدي المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أسرته وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.