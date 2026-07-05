قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تعبر باراجواي إلى ربع نهائي كأس العالم بهدف «مبابي»
نقل الأنبا إيلاريون إلى المستشفى إثر أزمة قلبية.. ومحافظ البحر الأحمر يطمئن على حالته | صور
إجهاد بدني يضرب نجمي منتخب الأرجنتين قبل مواجهة مصر | تفاصيل
علي جمعة: النية الحسنة لا تكفي .. وقد يهلك المجتمع بالعمل الفاسد
محسن صالح: حسام حسن أصبح أكثر نضجًا واتزانًا في التعامل مع الانتقادات
محلل سياسي: إسرائيل تستغل «الوقت الضائع» لتحقيق مكاسب قبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
زيادة جديدة في الإيجار القديم.. تعرف على النسبة وموعد التطبيق
انطلاق BMW الفئة السابعة بقدرات كهربائية بالكامل.. صور
«مبابي» يضرب من علامة الجزاء.. فرنسا تتقدم على باراجواي في الدقيقة 70
خوفاً من الاعتقال .. وزير الأمن القومي الإسرائيلي يتراجع عن السفر لنيويورك
فستان جريء مجسم .. روبي تثير الجدل بصورها الأخيرة عبر إنستجرام | شاهد
فى ذكراه .. قصة وفاة عبد السلام النابلسي بعد إفلاسه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وكيل طب بيطري الشرقية: الكوبرا المصرية تظهر مع بداية الصيف.. والمصل ينقذ المصاب لو وصل المستشفى بسرعة

ظهور الثعابين السامة
ظهور الثعابين السامة
محمد البدوي

أكد الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن ظهور الثعابين السامة، وعلى رأسها الكوبرا المصرية، خلال فصل الصيف يعد أمرًا طبيعيًا ومتكررًا كل عام، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة يدفعها إلى الخروج من أماكن اختبائها بحثًا عن الغذاء والمياه.
 

انخفاض درجات الحرارة

وقال الدكتور محمد بشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة mbc مصر إن الثعابين من ذوات الدم البارد، ولا تستطيع تنظيم درجة حرارة أجسامها بنفسها، ولذلك تدخل في حالة من السكون أو «البيات الشتوي» خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وتوقف عملياتها الحيوية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف: «مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تخرج الثعابين من جحورها بحثًا عن الطعام بعد فترة طويلة من عدم التغذية، كما تتجه إلى الأماكن الرطبة أو التي تتوافر بها المياه، ولذلك نلاحظ سنويًا زيادة ظهورها في عدد من المناطق».

 أنواع الثعابين الموجودة

وأوضح أن معظم أنواع الثعابين الموجودة في مصر غير سامة، إلا أن هناك أنواعًا محدودة شديدة السمية، أبرزها الكوبرا المصرية، مشددًا على أن لدغاتها تستوجب التدخل الطبي السريع.

تشكيل لجنة مشتركة

وأشار إلى أنه فور ظهور الحالات الأخيرة، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مديريات الطب البيطري والزراعة والصحة ومجالس المدن، لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 المصل المضاد للدغات الثعابين

وأكد وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية أن المصل المضاد للدغات الثعابين متوافر بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، لافتًا إلى أن سرعة نقل المصاب إلى أقرب مستشفى تمثل العامل الأهم في إنقاذ حياته.

الإسعافات الأولية

وعن الإسعافات الأولية، أوضح: «يجب تهدئة المصاب ومن حوله، لأن الانفعال والحركة الزائدة يسرعان انتشار السم داخل الجسم. كما يمكن وضع رباط خفيف أعلى مكان اللدغة دون شده بقوة، مع التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى للحصول على المصل والرعاية الطبية اللازمة».

التعامل السريع والهادئ

واختتم الدكتور محمد بشار تصريحاته بالتأكيد على أن التعامل السريع والهادئ مع حالات لدغات الثعابين يرفع فرص الشفاء بصورة كبيرة، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع الثعابين بأنفسهم وإبلاغ الجهات المختصة فورًا عند رصدها.

الكوبرا المصرية الطب البيطري محمد بشار الثعابين الثعابين السامة الكوبرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قبل اداءه غدا|مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية ثانوية عامة :42 سؤال بـ60 درجة

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

بطاقات التموين

بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس ..ترقبوها عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أوائل الدبلومات الفنية 2026 .. توضيح عاجل بشأنهم

صورة أرشيفية

ثالث حالة.. مصرع طفلة بلدغة ثعبان بمنيا القمح والأهالي يطالبون بالتدخل

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل بدأت الزيادة؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل في مصر اليوم السبت 4 يوليو 2026

منتخب مصر

موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة

ترشيحاتنا

مونديال 2026

وزير المالية.. يشارك المصريين والعرب فرحة تأهل منتخبنا الوطني لدور 16 في المونديال

الدكتور خالد بن محمد الغامدي رئيس اللجنة الوطنية للامتياز التجاري باتحاد الغرف السعودية

إطلاق مبادرة مصرية - سعودية لتصدير العلامات التجارية إلى أسواق العالم

وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان،

وزير المالية الأسبق: مصر تتمتع بمكانة محورية في ظل المتغيرات الإقليمية

بالصور

برج الحوت: حظك اليوم الأحد 5 يوليو 2026 .. فرصة لتجديد حياتك واستعادة توازنك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الجدي: حظك اليوم الأحد 5 يوليو 2026 .. فرصة جديدة تعيد ترتيب أولوياتك

برج الجدي
برج الجدي
برج الجدي

رغم قوة بعض الطرازات.. تراجع مبيعات جنرال موتورز في السوق الأمريكية خلال الربع الثاني

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

كالأطفال أو المهرجين.. فيرستابن ينتقد سيارات ليجو في الفورمولا 1‏

بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن
بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن
بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

مبنى القيادة الاستراتيجية - الأوكتاجون

تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد