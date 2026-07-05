وكيل طب بيطري الشرقية: الكوبرا المصرية تظهر مع بداية الصيف.. والمصل ينقذ المصاب لو وصل المستشفى بسرعة

أكد الدكتور محمد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة الشرقية، أن ظهور الثعابين السامة، وعلى رأسها الكوبرا المصرية، خلال فصل الصيف يعد أمرًا طبيعيًا ومتكررًا كل عام، موضحًا أن ارتفاع درجات الحرارة يدفعها إلى الخروج من أماكن اختبائها بحثًا عن الغذاء والمياه.



انخفاض درجات الحرارة

وقال الدكتور محمد بشار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة mbc مصر إن الثعابين من ذوات الدم البارد، ولا تستطيع تنظيم درجة حرارة أجسامها بنفسها، ولذلك تدخل في حالة من السكون أو «البيات الشتوي» خلال فصل الشتاء بسبب انخفاض درجات الحرارة وتوقف عملياتها الحيوية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأضاف: «مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تخرج الثعابين من جحورها بحثًا عن الطعام بعد فترة طويلة من عدم التغذية، كما تتجه إلى الأماكن الرطبة أو التي تتوافر بها المياه، ولذلك نلاحظ سنويًا زيادة ظهورها في عدد من المناطق».

أنواع الثعابين الموجودة

وأوضح أن معظم أنواع الثعابين الموجودة في مصر غير سامة، إلا أن هناك أنواعًا محدودة شديدة السمية، أبرزها الكوبرا المصرية، مشددًا على أن لدغاتها تستوجب التدخل الطبي السريع.

تشكيل لجنة مشتركة

وأشار إلى أنه فور ظهور الحالات الأخيرة، تم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن مديريات الطب البيطري والزراعة والصحة ومجالس المدن، لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

المصل المضاد للدغات الثعابين

وأكد وكيل وزارة الطب البيطري بالشرقية أن المصل المضاد للدغات الثعابين متوافر بالمستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة، لافتًا إلى أن سرعة نقل المصاب إلى أقرب مستشفى تمثل العامل الأهم في إنقاذ حياته.

الإسعافات الأولية

وعن الإسعافات الأولية، أوضح: «يجب تهدئة المصاب ومن حوله، لأن الانفعال والحركة الزائدة يسرعان انتشار السم داخل الجسم. كما يمكن وضع رباط خفيف أعلى مكان اللدغة دون شده بقوة، مع التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى للحصول على المصل والرعاية الطبية اللازمة».

التعامل السريع والهادئ

واختتم الدكتور محمد بشار تصريحاته بالتأكيد على أن التعامل السريع والهادئ مع حالات لدغات الثعابين يرفع فرص الشفاء بصورة كبيرة، داعيًا المواطنين إلى عدم التعامل مع الثعابين بأنفسهم وإبلاغ الجهات المختصة فورًا عند رصدها.