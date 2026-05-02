أصل الحكاية

بعد قرنين من الغموض.. كشف علمي لأخطر أفعى سامة في العالم

أمينة الدسوقي

في إنجاز علمي لافت، نجح باحثون في فك لغز حير العلماء لنحو 188 عاما، بعدما أثبتوا أن الكوبرا الملكية، التي طالما اعتُبرت أطول أفعى سامة في العالم، ليست نوعاً واحداً كما كان يُعتقد منذ عام 1836، بل تنقسم في الحقيقة إلى أربعة أنواع مستقلة، لكل منها خصائصه الجينية والشكلية وبيئته الخاصة.

تحول علمي ينهي جدلا تاريخيا

جاء هذا الاكتشاف عقب دراسة نشرت في مجلة European Journal of Taxonomy، حيث اعتمد الباحثون على تحليل متكامل شمل البيانات الوراثية والسلوكية، إضافة إلى فحص 153 عينة محفوظة في متاحف من مختلف أنحاء آسيا، وهي القارة التي تنتشر فيها هذه الأفاعي على نطاق واسع.

تصحيح مفاهيم راسخة

ظل الاسم العلمي Ophiophagus hannah يُستخدم لعقود طويلة للإشارة إلى الكوبرا الملكية، رغم ملاحظات العلماء بوجود اختلافات واضحة بين أفرادها من حيث اللون والحجم ونمط الجلد وحتى بعض السمات التشريحية.

وفي عام 2021، مهدت دراسة جينية شاملة الطريق لهذا التحول، بعدما كشفت عن أربع سلالات وراثية متميزة وجاءت الدراسة الجديدة لتؤكد هذه النتائج من خلال التحليل الشكلي، ما أدى إلى اعتماد تصنيف جديد يضم أربعة أنواع منفصلة.

الأنواع الأربعة للكوبرا الملكية

أعاد الباحثون تقسيم الكوبرا الملكية إلى أربعة أنواع رئيسية، الكوبرا الملكية الشمالية (Ophiophagus hannah) وهى تنتشر في شمال الهند وسفوح جبال الهيمالايا وميانمار والهند الصينية، وصولاً إلى جنوب تايلاند. تتميز بشرائط صفراء ذات حواف داكنة وعدد أسنان يتراوح بين 18 و21.

كوبرا سوندا (Ophiophagus bungarus) وهى تعيش في شبه جزيرة الملايو وجزر سوندا الكبرى مثل سومطرة وبورنيو وجاوة، إضافة إلى مناطق في الفلبين. غالباً ما تكون كبيرة الحجم، وقد تخلو من الشرائط أو تحمل خطوطاً باهتة.

كوبرا الغات الغربية (Ophiophagus kaalinga) يقتصر وجودها على جبال الغات الغربية في الهند، وتشبه كوبرا سوندا لكنها تفتقر إلى الحواف الداكنة حول الشرائط الفاتحة.

كوبرا لوزون (Ophiophagus salvatana) تنتشر في جزيرة لوزون شمال الفلبين، وتتميّز بشرائط فاتحة واضحة وحادة الزوايا مقارنة بغيرها.

تنوع بيئي واسع

تعيش هذه الأفاعي في بيئات رطبة ومتنوعة تشمل الغابات المفتوحة ومستنقعات المانغروف، ويمتد نطاقها من شمال الهند إلى جنوب الصين وجنوب شرق آسيا. هذا الانتشار الجغرافي الواسع ساهم في ظهور اختلافات ملحوظة في الشكل والسلوك بين الأنواع.

أبعاد علمية وطبية مهمة

لا يقتصر هذا الاكتشاف على كونه تصحيحا علميا، بل يحمل أهمية طبية كبيرة، إذ تُعد جميع هذه الأنواع شديدة السمية. وتشتهر الكوبرا الملكية بقدرتها على حقن كميات كبيرة من السم في عضة واحدة، ما قد يؤدي إلى وفاة الإنسان خلال نحو 15 دقيقة في بعض الحالات.

ويرى العلماء أن التصنيف الجديد قد يساعد في تطوير أمصال أكثر دقة وفعالية، عبر تصميم علاجات مخصصة لكل نوع وفق خصائصه الجينية ومناطق انتشاره.

هل هناك المزيد؟

يرجح الباحثون أن هذا الاكتشاف قد لا يكون النهاية، إذ أشار أحد المشاركين في الدراسة إلى احتمال وجود أنواع أخرى لم تُكتشف بعد، خاصة في الجزر الصغيرة التي لم تشملها الأبحاث الحالية، ما يفتح الباب أمام مزيد من الدراسات في المستقبل.

إعادة رسم خريطة أخطر الأفاعي

يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو فهم أعمق للتنوع البيولوجي، ويعيد تشكيل الصورة العلمية للكوبرا الملكية، إحدى أخطر الأفاعي في العالم كما يبرز أهمية الدمج بين التحليل الجيني والدراسات الشكلية في كشف أسرار الطبيعة التي قد تظل مخفية لعقود طويلة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة

ترقص بصورة خادشة للحياء.. سقوط صانعة محتوي في الإسكندرية

الاهلي والزمالك وبيراميدز

المباريات المتبقية لـ الأهلي وبيراميدز والزمالك وفرص الفوز باللقب

وفاة طبيبة بسبب العوضي

زوج طبيبة راحلة يتهم ضياء العوضي بالتسبب في وفاتها: أقنعها توقف العلاج

جماهير الزمالك

وفاة مشجعة زملكاوية في حادث سير أثناء توجهها لحضور مباراة القمة

ارشيفية

صوت يهز عزبة الخطيب بإمبابة.. انفجار ثلاجة بمخزن جبن وأنباء عن سقوط ضحايا

الشاب صاحب الفيديو

خبط عربية العريس بوصلة دهشور.. شاب: 15 شخصًا كسروا مناخيري في زفة

نظام الطيبات

نظام الطيبات للفقراء أم الأغنياء .. قائمة الأسعار تكشف مفاجآت

الدوري المصري

بعد منشور “فيفا” المتداول.. هل يتم إلغاء الهبوط في الدوري المصري؟

ترشيحاتنا

بورش ماكان

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

حكة الأذن المستمرة

احذر من ارتكاب هذه العادات عند الشعور بحكة في الأذن .. أعواد القطن أخطرها

السمنة المبكرة أخطر من زيادة الوزن المتأخرة

دراسة صادمة .. زيادة الوزن قبل سن الثلاثين تهدد حياتك

بالصور

لوك مختلف.. نسرين طافش تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

وداعًا حبيبة الملايين.. بورش توقف إنتاج السيارة الأكثر مبيعًا في تاريخها

بورش ماكان
بورش ماكان
بورش ماكان

التوقف اللفظي ونسيان الكلمات أثناء الحديث يثير القلق.. خبير يوضح السبب

ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة
ظاهرة جديدة تثير القلق.. نسيان الكلمات أثناء الكلام هل سببه التكنولوجيا؟ خبير يوضح الحقيقة

استراحة مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟
اختفاء مفاجئ من العالم الرقمي.. ماذا يحدث لجسمك عند قضاء أسبوع بدون سوشيال ميديا؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد