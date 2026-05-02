لتطوير الأداء وتجاوز التحديات.. اجتماع موسع بنقابة المهندسين لمتابعة سير العمل

عقد المهندس الاستشاري السيد حسن، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة للمهندسين، اجتماعا موسعا مع مديري الإدارات، لمتابعة سير العمل والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه مختلف القطاعات.

جاء الاجتماع في إطار توجهات نقابة المهندسين نحو تطوير منظومة العمل الإداري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية العمومية.

وأكد خلال الاجتماع أن هذه اللقاءات تأتي في سياق تعزيز التواصل المباشر مع الإدارات، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء، فضلًا عن تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين.

وشهد الاجتماع طرحًا مفتوحًا لأهم المشكلات والعقبات التي تعوق أداء الإدارات لمهامها اليومية، حيث حرص أمين الصندوق المساعد على الاستماع لكافة الملاحظات، بهدف سرعة التعامل معها والعمل على حلها، بما ينعكس إيجابيًا على كفاءة العمل داخل النقابة.

وشدد على أن الهدف الأساسي من هذه الاجتماعات هو تسهيل إجراءات تقديم الخدمات للمهندسين، عبر تبسيط الخطوات، وتحسين آليات العمل، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات، بما يضمن تقديم خدمة أفضل وأكثر كفاءة.