السيطرة على أفعي ضخمة وسط الزراعات في قرية المنشأة بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية، من إنقاذ حياة الآلاف من مزارعي قرية المنشأة الكبري بمركز السنطة بعدما تدخلت للسيطرة علي أفعي ثعبان كوبرا ضخمة أعلى الأشجار على أحد الطرق العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود شكاوي رسمية بالعثور علي أفعي ثعبان ضخمة وسط أشجار الأراضي الزراعية بنطاق دائرة المركز.

تحرك عاجل



علي الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث تحت إشراف

وتلقت الأجهزة المعنية محمد خيري الدين، مدير إدارة الحماية المدنية بالغربية، بسرعة التعامل مع البلاغ.

وانتقلت قوة من وحدة إطفاء السنطة برئاسة الرائد عبدالله سلام، يرافقه كل من الأمين السيد علي، والأمين محمد عبدالبر، والمساعد ياسر غطاس، إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت القوات من التعامل مع الأفعى والسيطرة عليها بنجاح.

إنقاذ حياة مزارعين

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.