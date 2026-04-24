تعاون أكاديمي بين جامعة طنطا ونورث ويست الجنوب أفريقية

عقد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، اليوم، اجتماعاً موسعاً "عن بعد" مع وفد رفيع المستوى من جامعة "نورث وست" North-West University بجمهورية جنوب أفريقيا؛ لبحث آفاق التعاون المشترك في المجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وجاء ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو تدويل التعليم العالي وتعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية.

توجيهات جامعة طنطا

ضم وفد الجامعة الاجنبية نخبة من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، من بينهم، Shernice Soobramoneyمدير الشراكات العالمية الاستراتيجية، و Abraham Frederick Kotzé العميد التنفيذي لكلية العلوم الصحية، و Nontsikelelo Kote المدير التنفيذي للاستراتيجية والمشروعات، و Petra Bester مدير البحوث وقائدة مشروع إنشاء كلية الطب، وSithandiwe Mazibuko-Mbejeنائب العميد لشؤون الجودة والدراسات العليا، و Brandt Klopper باحث ما بعد الدكتوراه بكلية الهندسة، و Letlotlo Patience Lebeko مساعد تنفيذي للاستراتيجية والمشروعات.

تحرك تنفيذي



كما شهد الاجتماع حضور الدكتور محمد حنتيرة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،والدكتورة راجية شرشر، مدير إدارة التدريب بكلية الطب، والدكتورة شهيرة شرف الدين، مدير المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشؤون الوافدين، والدكتورة عفاف بصل، عميدة كلية التمريض، والدكتور أحمد جودة، القائم بعمل رئيس قسم الأدوية والسموم ومنسق برنامج الصيدلة الاكلينيكية، والدكتور محمد حمدي، الأستاذ بكلية العلوم.

امكانيات جامعة طنطا

خلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد حسين عرضًا تقديميًا شاملًا حول إمكانيات جامعة طنطا، شمل البنية التحتية المتطورة، والبرامج الأكاديمية المتميزة، والقدرات البحثية المتقدمة التي تمتلكها الجامعة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ في التصنيفات الدولية، وتزايد أعداد الطلاب الوافدين، فضلًا عن الأنشطة الطلابية والبرامج التدريبية التي تستهدف تنمية مهارات الخريجين.

تبادل الخبرات

وأكد رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تضع "التدويل" وبناء الشراكات العالمية على رأس أولويات خطتها الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون مع مؤسسات أكاديمية مرموقة مثل جامعة نورث وست يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بالمستوى الأكاديمي والبحثي، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية تواكب المعايير الدولية.

وفي سياق متصل، قدّم الدكتور محمد حنتيرة عرضًا تفصيليًا استعرض خلاله الإمكانيات الطبية والبحثية المتميزة لكلية الطب والمستشفيات الجامعية، موضحًا منظومة الدراسات العليا المتكاملة التي تشمل برامج الدكتوراه والماجستير والدبلومات، إلى جانب برامج التدريب المتنوعة (قصيرة وطويلة الأمد) لتنمية المهارات الإكلينيكية.

تفعيل جودة المنظومة

كما أكد عميد الكلية على جودة المنظومة التعليمية والطبية، مستعرضًا الاعتمادات المحلية والدولية التي حصلت عليها الكلية، والتي تعزز من مكانة الجامعة كوجهة متميزة للطلاب والباحثين من مختلف دول العالم.

إنشاء برامج تعليمية

تناول اللقاء عددًا من الموضوعات الاستراتيجية، التي استهدف تعزيز آفاق التعاون الأكاديمي حيث تصدرت أجندة النقاش دراسة إنشاء برامج تعليمية مشتركة، خاصة في مجالات الطب والعلوم الصحية، الى جانب تفعيل التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس

وتطوير مشروعات بحثية مشتركة متعددة التخصصات، وتمت مناقشة إنشاء برامج دراسات عليا مشتركةو آليات توقيع وتفعيل مذكرات التفاهم (MoU)، كما تم استعراض الإمكانات الأكاديمية والبحثية لدى الجانبين، مع التركيز على فرص التكامل في مجالات التعليم الطبي، والصيدلي، والهندسي، والعلوم الأساسية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، والعمل على ترجمة مخرجات اللقاء إلى خطوات تنفيذية ملموسة ، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم التوجه نحو بناء نموذج متطور للتعليم الجامعي الدولي.