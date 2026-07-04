ثالث حالة.. مصرع طفلة بلدغة ثعبان بمنيا القمح والأهالي يطالبون بالتدخل

شهدت قرية كفر حسين الطوبجي التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية واقعة مؤسفة حيث لقيت الطفلة ملك عصام البالغة من العمر 11 عاما مصرعها متأثرة بإصابتها بلدغة ثعبان في واقعة جديدة أثارت حالة من القلق بين الأهالي.

وتعد هذه الواقعة هي الثالثة من نوعها التي تشهدها محافظة الشرقية خلال الأيام القليلة الماضية بعدما شهدت قرية القراقرة التابعة لمركز منيا القمح وفاة سيدة وطفل متأثرين بإصابتهما بلدغات ثعابين الأمر الذي زاد من مخاوف المواطنين خاصة في المناطق الزراعية.

وشيع أهالي القرية جثمان الطفلة الي مثواها الاخير وسط حالة من الحزن الشديد وطالب الأهالي الجهات المعنية بتكثيف حملات مكافحة الثعابين وتمشيط الأراضي الزراعية والمصارف والترع للحد من تكرار تلك الحوادث خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تسهم في زيادة ظهور الزواحف.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيث تم نقل جثمان الطفلة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الواقعة.