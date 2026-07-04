إجراء 4110 عمليات جراحية للقضاء على قوائم الانتظار بصحة الشرقية

أعلن الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الفرق الطبية بالمنشآت الصحية بنطاق المحافظة نجحت فى إجراء 4110 عمليات جراحية كبرى وذات مهارة متقدمة، ومناظيرً تشخيصيًة وعلاجيًة للقضاء على قوائم الانتظار .

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن عدد العمليات والمناظير خلال شهر يونيو يمثل إنجازًا غير مسبوق، في عدد العمليات الجراحية والمناظير، ليتخطى بذلك أعلى رقم تم تسجيله سابقًا، والذي بلغ 2711 عملية خلال شهر واحد. ..

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في ضوء دعم الدولة المستمر للمنظومة الصحية، ورفع كفاءة المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية.