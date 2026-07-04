بيطري الشرقية يضبط 29 طن لحوم ودواجن وطيور ومنتجات غذائية فاسدة ومجهولة

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والثلاجات والمطاعم والهايبرات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضبط المخالفات والتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني المعروضة للمواطنين، حفاظًا على الصحة العامة.

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة أن مديرية الطب البيطري، ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، نفذت حملات رقابية مكثفة بمراكز (العاشر من رمضان وبلبيس وديرب نجم وكفر صقر ومنيا القمح) وعدد من مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين والرقابة التموينية والجهات المعنية على مدار أسبوع ، أسفرت عن تحرير (١٤) محضرًا وضبط (٢٢ طنًا و٥٦٧ كجم) من اللحوم والدواجن والمنتجات الغذائية المخالفة.

وأضاف أن المضبوطات شملت لانشون ومفروم دجاج غير صالحين للاستهلاك الآدمي، ودهون ولحوم مفرومة مجهولة المصدر وبدون بيانات، ولحومًا وحمامًا ودواجن مذبوحة خارج المجازر المرخصة، وأجنحة وقطع دجاج مجهولة المصدر، بالإضافة إلى بط ورومي مجمد مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات القياسية المصرية والاشتراطات الصحية

وفى حملة رقابية أخرى على مدار يوم واحد تم ضبط (٦طن و ٣٨٠كجم ) هياكل و جلود دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي و بدون بيانات ومجهولة المصدر ودوبرية ومفروم دجاج مجهولة المصدر مخالفة للإشتراطات الصحية ولحوم و دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية و المرخصة و تم تحرير (٩)محاضر بمراكز (بلبيس ،الإبراهيمية، العاشر من رمضان، أبو حماد )

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، وتسليم المحاضر للجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.