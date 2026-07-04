قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: نجدد دعوتنا إلى التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ وبدء إعادة إعمار غزة
خطوات التظلم على الحذف من بطاقات التموين والأوراق المطلوبة
تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا في 2026.. الخطوات والرسوم و الوقت
دراسة مفاجئة: قيادة السيارات المانيوال تحمي من الخرف
بنك جيه بي مورجان يتوقع وصول الذهب إلى 4 آلاف و 500 دولار للأوقية
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان المتوسطي: مصر اختارت عبر تاريخها أن تكون قوةً داعمةً للسلام وجسرًا للحوار
القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي
نائب رئيس مجلس النواب المغربي: الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني يعيدان رسم موازين القوة في العالم
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: مصر بقيادة الرئيس السيسي قامت بدور محوري في التوصل إلى اتفاق إنهاء الحرب في غزة
أبو العينين خلال رئاسته البرلمان الأورومتوسطي: التنمية لا تزدهر إلا في ظل السلام.. والحروب لا تصنع أمنًا دائمًا
أداة للقتل والتدمير ..رئيس مجلس الأعيان الأردني يدعو إلى تشريعات وقائية للذكاء الاصطناعي ولجنة برلمانية متخصصة في التحول الرقمي
كشف أثري جديد لمدينة سكنية كاملة بالوادي الجديد .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خفر السواحل التايواني يرصد سفن صينية قبالة الساحل الشرقي

تايوان والصين
تايوان والصين
محمد على


أعلن خفر السواحل التايواني اليوم السبت أنه تم نشر سفينتين لتعقب السفن الصينية قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، حيث تقول الصين إنها تقوم بـ"دوريات إنفاذ للقانون".

تؤكد الصين أن تايوان جزء من أراضيها وتؤكد على الولاية القضائية على المياه المحيطة بها، وهو ما ترفضه تايبيه.

تصاعدت التوترات في المياه الواقعة شرق تايوان في الأسابيع الأخيرة بعد أن نفذت سفن خفر السواحل الصينية وسفن حكومية أخرى عملية عسكرية.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية سابقاً أن ذلك جاء رداً على المحادثات بين اليابان والفلبين لرسم الحدود في تلك المياه.

وصفت الصين المحادثات بأنها "غير قانونية" وأكدت سيطرتها الحصرية على المياه.

وصفت تايوان العملية الصينية بأنها "استفزازية" و"توسعية مرفوضة".

رد الصين

قال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني جيانج لوي اليوم السبت إن مجموعة من فرق العمل بقيادة تشكيل سفن شيوشان التابع لخفر السواحل الصيني قد حلت محل مجموعة أخرى مماثلة "لمواصلة دوريات إنفاذ القانون" في المياه الواقعة شرق تايوان.

قال خفر السواحل التايواني إنه نشر سفينتين "للإبحار ومراقبة" سفينتين صينيتين، بما في ذلك سفينتي شيوشان، اللتان كانتا على بعد حوالي 54 ميلاً بحرياً (100 كيلومتر) قبالة سواحلها.

وقال خفر السواحل التايواني في بيان: "تمتلك تايوان حقوقاً سيادية وولاية قضائية على المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق تايوان، بينما لا تمتلك الصين أي حقوق سيادية على الإطلاق على أي مياه تحيط بتايوان"..إن محاولات الصين للمضايقة عبر الملاحة البحرية لا يمكنها تغيير هذه الحقيقة التي لا جدال فيها".

كثفت الصين ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت العديد من المناورات واسعة النطاق.

خفر السواحل التايواني السفن الصينية الصين تايوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

لا تضعيه في الثلاجة.. الطريقة الصحيحة لحفظ الخبز طازجًا لمدة أسبوع

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

منتخب مصر

من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026

ترشيحاتنا

رش الناموس

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

أسباب إرتفاع نسبة إصابة الشباب بسرطان المعدة

سر ارتفاع الإصابة بسرطان المعدة بين الشباب.. أعراض مبكرة وعوامل خطر

البارميزان يحتوي على بروتين أكثر من البيض والزبادي

تتفوق على البيض والزبادي.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الجبنة البارميزان؟

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

القوة والردع.. تسليح نوعي للجيش المصري لحماية الأمن القومي

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

يفقدها الجسم في موجة الحر.. أطعمة تعوض 7 أملاح مهمة للجسم

أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف
أطعمة تساعد على ترطيب الجسم والوقاية من الجفاف في الصيف

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد