خفر السواحل التايواني يرصد سفن صينية قبالة الساحل الشرقي



أعلن خفر السواحل التايواني اليوم السبت أنه تم نشر سفينتين لتعقب السفن الصينية قبالة الساحل الشرقي للجزيرة، حيث تقول الصين إنها تقوم بـ"دوريات إنفاذ للقانون".

تؤكد الصين أن تايوان جزء من أراضيها وتؤكد على الولاية القضائية على المياه المحيطة بها، وهو ما ترفضه تايبيه.

تصاعدت التوترات في المياه الواقعة شرق تايوان في الأسابيع الأخيرة بعد أن نفذت سفن خفر السواحل الصينية وسفن حكومية أخرى عملية عسكرية.

وذكرت وسائل الإعلام الصينية الرسمية سابقاً أن ذلك جاء رداً على المحادثات بين اليابان والفلبين لرسم الحدود في تلك المياه.

وصفت الصين المحادثات بأنها "غير قانونية" وأكدت سيطرتها الحصرية على المياه.

وصفت تايوان العملية الصينية بأنها "استفزازية" و"توسعية مرفوضة".

رد الصين

قال المتحدث باسم خفر السواحل الصيني جيانج لوي اليوم السبت إن مجموعة من فرق العمل بقيادة تشكيل سفن شيوشان التابع لخفر السواحل الصيني قد حلت محل مجموعة أخرى مماثلة "لمواصلة دوريات إنفاذ القانون" في المياه الواقعة شرق تايوان.

قال خفر السواحل التايواني إنه نشر سفينتين "للإبحار ومراقبة" سفينتين صينيتين، بما في ذلك سفينتي شيوشان، اللتان كانتا على بعد حوالي 54 ميلاً بحرياً (100 كيلومتر) قبالة سواحلها.

وقال خفر السواحل التايواني في بيان: "تمتلك تايوان حقوقاً سيادية وولاية قضائية على المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق تايوان، بينما لا تمتلك الصين أي حقوق سيادية على الإطلاق على أي مياه تحيط بتايوان"..إن محاولات الصين للمضايقة عبر الملاحة البحرية لا يمكنها تغيير هذه الحقيقة التي لا جدال فيها".

كثفت الصين ضغوطها العسكرية على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت العديد من المناورات واسعة النطاق.