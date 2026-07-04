قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس النواب: تأهل المنتخب الوطني لـ دور الـ 16 فوز تاريخي يضاف إلى سجل انتصارات الدولة المصرية
أبو العينين: لا سلام حقيقي في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
خطوة بخطوة.. كيفية تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان الاجتماعي إلكترونيًا
وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الفلسطيني دعم السلطة وتطورات الأوضاع في غزة
أبو العينين: القضية الفلسطينية جوهر تحقيق الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط | صور
7 مليارات جنيه تعويضات.. حيثيات المؤبد والمشدد لـ محمود عزت و75 متهما بالتخابر مع دولة أجنبية | خاص
دعاء تيسير الأمور المعطلة .. ردده يفرج الله همك ويريح بالك
ما هي المنتخبات المتأهلة لدور الـ 16 في كأس العالم ؟
أبو العينين: الميثاق الجديد من أجل المتوسط فرصة لتحويل التحديات إلى مشروعات تنموية
من المجد إلى الملايين.. منتخب مصر يحصد مكاسب استثنائية في مونديال 2026
أبو العينين: افتتاح "الأوكتاجون" يجسد رؤية الدولة في تعزيز قدرات مصر الاستراتيجية
لبنان.. قصف إسرائيلي يستهدف بلدات حداثا وكونين والطيري في الجنوب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لبنان.. قصف إسرائيلي يستهدف بلدات حداثا وكونين والطيري في الجنوب

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم السبت، باستهداف قوات الإحتلال الإسرائيلي بلدات حداثا وكونين والطيري جنوبي لبنان.

و من جهة أخرى، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 عمليات نسف داخل مناطق سيطرته شرقي مدينة خان يونس الفلسطينية.
وشهدت مدن خان يونس ورفح وغزة، في وقت لاحق ، عمليات عسكرية مكثفة للاحتلال الإسرائيلي شملت قصفا مدفعيا ونسفا لمنازل ومنشآت مدنية، ما أسفر عن إصابات جديدة وتشريد عشرات العائلات، وذلك بالتزامن مع حملة اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال نفذت فجرا أربع عمليات نسف ضخمة استهدفت منازل في المناطق الشرقية والشمالية الشرقية لمدينة خان يونس، بالتزامن مع قصف مدفعي طال شمال غربي رفح.

كما فجرت القوات الإسرائيلية روبوتاً مفخخاً محركاً بكميات كبيرة من المتفجرات لتدمير منازل في حي التفاح بقطاع غزة، وسط إطلاق نار مكثف وانفجارات امتدت إلى حيي الشجاعية والشيخ رضوان؛ حيث أسفر قصف جوي قرب مفترق الشيخ رضوان عن إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة.
 

قوات الإحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان عمليات نسف خان يونس عمليات عسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

صورة من اللقاء

ركلات الترجيح تحسم مباراة مصر وأستراليا بدور الـ32 بكأس العالم 2026

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر

الارجنتين

بعد تعادل الرأس الأخضر أمام الأرجنتين.. فتحي سند يلمح إلى مفاجأة جديدة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

برج الجدي حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026

برج الجدي حظك اليوم السبت 4 يوليو 2026 .. تقبل متغيرات العمل

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

استكمال المرافعة في محاكمة 71 متهما بـ«خلية الهيكل الإداري للإخوان».. بعد قليل

المستشار محمد السعيد الشربيني

اليوم.. الحكم على 8 متهمين بخلية الموسكي الإرهابية

فتاة

حبس شخص في تصوير فتيات بالمغافلة ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل بالقاهرة

بالصور

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد