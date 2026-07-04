اشتباك مسلح.. مقتل شخصين وإصابة ثالث بولاية ميشيجان الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن اشتباكاً مسلحاً بين مجموعتين من الشباب في مركز تجاري في ديربورن بولاية ميشيجان أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ثالث يوم الجمعة.

وقال رئيس شرطة ديربورن إن إطلاق النار في مركز فيرلين تاون سنتر تسبب في حالة من الذعر بين رواد المركز التجاري، بما في ذلك شخص صدمته سيارة خارج المركز التجاري أثناء محاولته الفرار.

وقال إنه يجري استجواب الأشخاص الذين يُعتقد أنهم على صلة بالشجار في مركز الشرطة، لكن لم يتم احتجاز أي شخص .

قال شاهين إن المشاجرة لم تكن عشوائية: فقد كانت المجموعتان تعرفان بعضهما، وبعد أن التقتا في المركز التجاري، اندلع شجار تطور إلى إطلاق نار.

وأضاف أن أفراد المجموعتين كانوا يحملون مسدسات.



توفي أحد الضحايا داخل مركز فيرلين تاون، بينما توفي الآخر في مستشفى قريب. ولم تُكشف تفاصيل عن الشخص الثالث الذي أُصيب بالرصاص.

تم إخلاء المركز التجاري بعد إطلاق النار، وتخطط الشرطة لإبقائه مغلقاً أثناء إجراء التحقيقات.

أظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يركضون من المركز التجاري بعد سماع دوي إطلاق نار.

يضم مركز فيرلين تاون أكثر من 125 متجراً ومطعماً، وفقاً لموقعه .



