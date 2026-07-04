اليابان تتعهد بتقديم 3 ملايين دولار لكازاخستان للمساعدة في معالجة منسوب مياه بحر قزوين

تعهدت اليابان، اليوم السبت، بتقديم مبلغ قدره ثلاثة ملايين دولار لمساعدة كازاخستان في معالجة انخفاض منسوب مياه بحر قزوين الناجم عن تغير المناخ.

وذكرت وزارة الخارجية اليابانية إن طوكيو تأمل، في إطار المبادرة المتعلقة بأكبر مسطح مائي مغلق في العالم، في تعزيز التعاون بين الدول المطلة على بحر قزوين فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية وتحسين أنظمة الرصد، حسبما أوردت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية.

وقد أبرمت اليابان شراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود كازاخستان الرامية إلى معالجة انخفاض منسوب مياه بحر قزوين، حيث وقع السفير الياباني لدى كازاخستان، ياسوماسا إيجيما، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في كازاخستان، كاتارزينا فافيرنيا، اتفاقية بشأن هذه المبادرة في أستانا أواخر مايو الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب استضافة اليابان في ديسمبر الماضي أول قمة لها مع الدول الخمس في آسيا الوسطى، من بينها كازاخستان، حيث تم التأكيد على أهمية "طريق النقل الدولي عبر بحر قزوين" الذي يربط آسيا الوسطى بأوروبا، ويتجنب المرور عبر روسيا، وذلك في ظل العملية العسكرية الذي تشنها موسكو على أوكرانيا منذ عام 2022.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بيان أن بحر قزوين هو "أحد أهم المناطق البيئية في منطقة أوراسيا" التي توفر سبل العيش لملايين الأشخاص، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة في السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض حجم المياه في البحر وتدفقات الأنهار إليه، مما تسبب في انخفاض سريع في منسوب المياه وأثار مخاوف بشأن تعطل النقل البحري والتهديد بانقراض الكائنات المتوطنة.