فريق طبي ياباني يتوجه إلى فنزويلا لتقديم الدعم في أعقاب كارثة الزلزالين

توجه فريق طبي ياباني، اليوم /السبت/، إلى فنزويلا لتقديم الدعم اللازم في أعقاب كارثة الزلزالين اللذين راح ضحيتهما أكثر من 2600 شخص.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن الفريق الطبي الياباني للإغاثة من الكوارث موفد من قبل هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا).

وقال سفير فنزويلا لدى اليابان سيكو إيشيكاوا - في تصريحات خلال مغادرة الوفد - إن هناك الكثير من الأشخاص الذين يمكن إنقاذهم، مضيفا أن الرعاية الطبية اليابانية، التي تحوي الكثير من الخبرات في التعامل مع الكوارث، تحمل معنى عميقا لفنزويلا.

ويعتزم الفريق الطبي الياباني - الذي يضم أكثر من 40 فردا - إقامة خيام في العاصمة الفنزويلية كاراكاس لمعالجة الجرحى والقيام بنشاطات ذات صلة لمدة أسبوعين تقريبا.

كانت الحكومة الفنزويلية قد أكدت - أمس الجمعة - ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين، اللذين ضربا البلاد في 24 من يونيو الماضي وبلغت شدتهما 7.2 و7.5 درجة على مقياس ريختر، إلى 2645 قتيلا وأكثر من 12 ألف مصاب.