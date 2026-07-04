ترامب في ذكرى الاستقلال: أمريكا لن تصبح أبدا دولة شيوعية

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تعرض الهوية الأمريكية لهجوم جديد ممن وصفهم بـ"المتعصبين والمتطرفين" داخل البلاد، وذلك في كلمة ألقاها خلال الاحتفالات بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.

وقال ترامب ـ حسبما أورد موقع (يو إس إيه توداي) الأمريكي اليوم السبت ـ "هوية الأمة هي مصيرها"، محذرًا مما وصفه بالتهديد الشيوعي الذي يشكله الديمقراطيون.

وقال ترامب "عشية الذكرى الـ250 للحرية الأمريكية، نقرر ونقسم أمام الجميع أن مواطني الولايات المتحدة الأمريكية سيقضون على الشيوعية من أراضينا ويطردونها مرة واحدة وإلى الأبد. لن تصبح أمريكا أبدًا دولة شيوعية".

وتابع قائلًا "في السنوات الأخيرة، كانت هناك محاولة لا يمكن إنكارها لتغيير هذا الطابع الاستثنائي، وللقضاء على الروح الأمريكية فينا، وإبعادنا عن تاريخنا".

وجاءت كلمة ترامب عند سفح جبل راشمور الذي يحمل وجوه أربعة من أبرز الرؤساء في التاريخ الأمريكي وهم جورج واشنطن وتوماس جيفرسون وأبراهام لينكولن وثيودور روزفلت.

وتقام احتفالات رسمية وشعبية في عدة ولايات في أنحاء البلاد، وتتضمن عروض بالألعاب النارية ضمن برنامج وطني لإحياء ذكرى توقيع إعلان الاستقلال عام 1776 .