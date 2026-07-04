أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 389 مسيرة أوكرانية

الليلة الماضية في مقاطعات جنوب غربي البلاد.



وأسقطت المسيرات في مقاطعات بيلغورود، وبريانسك، وفلاديمير، وكالوغا، وكورسك، وليبيتسك، ولينينغراد، ونوفغورود، وأوريول، وبسكوف، وروستوف، وريازان، وساراتوف، وسمولينسك، وتفير، وتولا، وإقليم كراسنودار، وموسكو، وشبه جزيرة القرم، وبحر آزوف، والبحر الأسود.



و من جهة أخرى، اعتبرت روسيا، اليوم السبت، خطط لاتفيا لإنشاء مصنع مشترك مع أوكرانيا لإنتاج المسيرات على حدودها بـ"الاستفزاز "، وينسجم مع مسار ريجا "العدائي" تجاه موسكو.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين - لوكالة "سبوتنيك" الروسية - "تنسجم خطط لاتفيا الاستفزازية لإنشاء مصنع مشترك مع أوكرانيا لإنتاج المسيرات على الحدود مع روسيا، مع السياسة العدائية المستمرة التي تنتهجها جمهوريات البلطيق تجاه بلدنا".

وأردف "في ظل الوضع الذي يقوم فيه الجيش الروسي فعليا بـ" سحق" و"تصفير" البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، فإن نقل الإنتاج العسكري إلى الخارج أمر منطقي بالنسبة لنظام كييف".

