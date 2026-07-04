ترامب: حطمنا معنويات إيران ومنحناهم مهلة أسبوعا لجنازة خامنئي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت إنه منح إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة من منطلق لطفنا، في إشارة إلى جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قتل في اليوم الأول للحرب الأمريكية الإسرائيلية نهاية فبراير الماضي.



وتحدث الرئيس الأمريكي خلال خطابه بمناسبة مرور 250 عام على استقلال الولايات المتحدة، عن المفاوضات مع إيران، وزعم أنه "حطم معنويات إيران" مضيفا أنهم يتوقون بشدة لإبرام اتفاق، ويرغبون بشدة في إبرامه، منحناهم مهلة أسبوع للجنازة (علي خامنئي)، من منطلق لطفنا".



وفي سياق آخر، أكد الرئيس الأمريكي أنه لا توجد دولة في العالم قدمت من الخير والإسهامات الإيجابية للبشرية أكثر من الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات له : ما نجحنا في بنائه داخل بلدنا ليس هو النمط السائد في العالم بل هو الاستثناء الفريد.

وتابع ترامب: الهوية الأمريكية تواجه هجوما متجددا عبر عودة الخطر الشيوعي إلى بلادنا بعد عقود من حسم الحرب الباردة.