تكتُّم إسرائيلي على تفاصيله.. نتنياهو يجري اتصالا هاتفيا مع ترامب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن نتنياهو أجرى اتصالاً هاتفياً، اليوم الجمعة، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولم يصدر المكتب الإسرائيلي أي تفاصيل بشأن القضايا التي تناولها الاتصال أو النتائج التي أسفر عنها، كما لم يصدر في المقابل بيان من البيت الأبيض يوضح مضمون المحادثة.

ويأتي الاتصال؛ في ظل استمرار التنسيق الأمريكي الإسرائيلي بشأن عدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والملف الإيراني، إضافة إلى القضايا الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية.

ولم تصدر معلومات رسمية إضافية من الجانبين- حتى الآن- بشأن فحوى الاتصال، فيما يترقب مراقبون أي بيانات لاحقة قد تكشف تفاصيل المباحثات والملفات التي ناقشها الجانبان.