هنأه بذكرى عيد الاستقلال الـ 250 لأمريكا.. نتنياهو يلتقي ترامب قريبا

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اللقاء قريبا في الولايات المتحدة.. ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع على هامش الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي لنتنياهو مساء اليوم الجمعة، مع ترامب هنأه خلاله بمناسبة عيد الاستقلال الـ 250 لأمريكا، والذي سيتم الاحتفال به غدا السبت .

ونقلت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو: إنه أكد "أن الولايات المتحدة هي ضمانة للحرية العالمية، وإن إسرائيل تقدر كثيرا الروابط الوثيقة معها".