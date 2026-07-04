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ترامب : الهوية الأمريكية تواجه هجوما متجددا عبر عودة الخطر الشيوعي إلى بلادنا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب : الهوية الأمريكية تواجه هجوما متجددا عبر عودة الخطر الشيوعي إلى بلادنا

ترامب
ترامب
محمود نوفل

أكد الرئيس الأمريكي دونالد انه لا توجد دولة في العالم قدمت من الخير والإسهامات الإيجابية للبشرية أكثر من الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات له : ما نجحنا في بنائه داخل بلدنا ليس هو النمط السائد في العالم بل هو الاستثناء الفريد

وتابع ترامب: الهوية الأمريكية تواجه هجوما متجددا عبر عودة الخطر الشيوعي إلى بلادنا بعد عقود من حسم الحرب الباردة.

وزاد ترامب: قادمون جدد إلى الولايات المتحدة يعتنقون أفكارا شيوعية تتعارض تماما مع نمط حياتنا ونجاحنا الاقتصادي

وأكمل ترامب: الخلاف ليس سياسيا بشأن الضرائب واللوائح بل هو مواجهة مع الشيوعية التي تمثل تهديدا مميتا للحرية

وأتم ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة من منطلق لطفنا.

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