أكد الرئيس الأمريكي دونالد انه لا توجد دولة في العالم قدمت من الخير والإسهامات الإيجابية للبشرية أكثر من الولايات المتحدة.

وقال ترامب في تصريحات له : ما نجحنا في بنائه داخل بلدنا ليس هو النمط السائد في العالم بل هو الاستثناء الفريد

وتابع ترامب: الهوية الأمريكية تواجه هجوما متجددا عبر عودة الخطر الشيوعي إلى بلادنا بعد عقود من حسم الحرب الباردة.

وزاد ترامب: قادمون جدد إلى الولايات المتحدة يعتنقون أفكارا شيوعية تتعارض تماما مع نمط حياتنا ونجاحنا الاقتصادي

وأكمل ترامب: الخلاف ليس سياسيا بشأن الضرائب واللوائح بل هو مواجهة مع الشيوعية التي تمثل تهديدا مميتا للحرية

وأتم ترامب: منحنا إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات لإقامة مراسم جنازة من منطلق لطفنا.