هل يوقف نتنياهو حربه على إيران بعد خروجه من كل معادلات اتفاق ترامب ؟

اعتبرت الصحافة الإسرائيلية الاتفاق الأمريكي الإيراني بمثابة صدمة كبيرة لها.

قال موقع بلس ٩٧٢ :إن الاتفاق والمفاوضات التي أفضت إليه يمثل تحولاً سياسياً شاملاً وغير مسبوق في موازين القوى الإقليمية.

وأضاف أنه لأول مرة، لم يلقَ التصور الإسرائيلي للواقع والإجراءات المنبثقة عنه - بأن إسرائيل تواجه تهديداً وجودياً من إيران، وأن أي عمل هجومي تتخذه إسرائيل ضد الجمهورية أو وكلائها هو بالضرورة مناسب ومبرر - قبولاً فورياً وحاسماً..تؤثر تداعيات هذه المحادثات، التي تُجرى دون علم إسرائيل، على إسرائيل بطرق شتى، من الأمن القومي إلى الاقتصاد .

وأكد :تعطي تصريحات نائب الرئيس جيه دي فانس القاسية للحكومة الإسرائيلية - "لا يمكنكم حل جميع مشاكل الأمن القومي بالقتل" - فكرة عن كيفية تغير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل.

وُصفت المحادثات الأمريكية الإيرانية في وسائل الإعلام الإسرائيلية بأشكالٍ مختلفة، لكنّ معظمها يتفق على شعورٍ بالخيانة الأمريكية .

ولم يتردد معلقون من اليمين الإسرائيلي، ولا سيما اليمين الديني، في التعبير عن خيبة أملهم من دونالد ترامب، بل وصل بهم الأمر إلى اتهامه بـ"التخلي" عن اسرائيل.

مع ذلك، ثمة إجماع أوسع داخل إسرائيل بشأن الخطوة التالية. فالرأي السائد هو أنه بالنظر إلى التزام الجمهورية بتدمير إسرائيل، لا خيار أمام إسرائيل سوى مواصلة العمل بمفردها للقضاء على النفوذ الإيراني في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

بعبارة أخرى، تتمثل مهمة إسرائيل الأساسية الآن في إيجاد سبيل للعمل بمفردها لضمان أمنها، في ظل عدم التزام واشنطن.

وقد عبّر نتنياهو نفسه عن هذا الإجماع بأدقّ صورة مع القناة 14 التلفزيونية الإسرائيلية، فعندما سُئل نتنياهو عن موعد انتهاء "الحرب"، أجاب: "إن السعي لتحقيق النصر الكامل لن ينتهي أبداً. إذا أردت أن تعيش في العالم وفي الشرق الأوسط، فعليك أن تكون قوياً جداً".