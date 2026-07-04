هجوم أوكراني يستهدف بيلجورود الروسية ويلحق أضرارا بالبنية التحتية دون خسائر بشرية

أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، ألكسندر شوفاييف، اليوم /السبت/، تعرض مدينة بيلجورود ومحيطها لهجوم أوكراني مكثف، أسفر عن أضرار في البنية التحتية واندلاع عدد من الحرائق، دون تسجيل خسائر بشرية وفق المعلومات الأولية.

وقال شوفاييف - في بيان أذاعته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إن الهجوم ألحق أضرارًا بواجهة مبنى تجاري ونوافذه، كما تضررت ست سيارات، فيما باشرت فرق الإطفاء إخماد الحرائق التي اندلعت في عدد من المباني المتضررة.

وأضاف أن فرق الطوارئ والخدمات التشغيلية انتشرت في المواقع المستهدفة لتقييم حجم الأضرار والشروع في أعمال الإصلاح.

يأتي الهجوم في وقت حذر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - أمس - من أن المنطقة العازلة الأمنية التي تعمل موسكو على إنشائها في منطقتي خاركوف وسومي الأوكرانيتين ستتوسع إذا استمرت كييف في استهداف البنية التحتية الروسية.

وتشهد الأراضي الروسية في الآونة الأخيرة تصاعدًا في الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة والصواريخ، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، إسقاط 121 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال 14 ساعة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مسؤولين غربيين برفع القيود المفروضة على مدى استخدام الأسلحة المقدمة إلى أوكرانيا، بما يسمح باستهداف مواقع داخل العمق الروسي، بما في ذلك قواعد عسكرية ومنشآت صناعية، وهو ما تعتبره موسكو تصعيدًا يزيد من حدة التوترات ويدفعها إلى اتخاذ إجراءات مضادة.