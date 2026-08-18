الصحة تنظم ورشة عمل لمراجعة وتطوير المادة العلمية والرسائل التوعوية حول التغيرات المناخية وتأثيراتها الصحية

انطلقت أمس الإثنين فعاليات ورشة العمل المتخصصة لمراجعة وتطوير المادة العلمية حول «التغيرات المناخية وتأثيراتها الصحية»، والتي تُعقد يومي 17 و18 أغسطس 2026 بمقر الإدارة العامة للرصد البيئي والتغير المناخي، في إطار تنفيذ أنشطة الخطة التنفيذية للتكيف الصحي مع التغيرات المناخية 2026–2030.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز جاهزية القطاع الصحي للتعامل مع المخاطر الصحية المرتبطة بالتغيرات المناخية ورفع الوعي الصحي والمجتمعي بها، بما يدعم قدرة النظام الصحي على الاستجابة ويحافظ على استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة، مستهدفة مراجعة المحتوى العلمي وتدقيقه للتأكد من دقته ووضوحه وملاءمته للفئات المستهدفة، ومناقشة الملاحظات والتوصيات الفنية وإدماج المقترحات المناسبة للوصول إلى نسخة نهائية موحدة، وتحويل المعرفة العلمية إلى رسائل واضحة ومبسطة وإجراءات عملية قابلة للتطبيق مع توحيد الرسائل بين الجهات المختلفة.

التغيرات المناخية

ومن جانبها أوضحت الدكتورة منى عزت مدير عام الإدارة العامة للرصد البيئي والتغير المناخي أن المادة العلمية تُنظم في محاور مترابطة تتناول مقدمة عن التغيرات المناخية والحقائق المرتبطة بها وتأثيراتها في مصر وآثارها الصحية ومفاهيم التكيف والتخفيف ونهج «الصحة الواحدة» والفئات الأكثر عرضة ودور القطاع الصحي والمجتمع والجهات المعنية، مع مراعاة احتياجات الفئات المستهدفة؛ حيث تركز المواد الموجهة للقطاع الصحي على تعزيز المعرفة والجاهزية والاستجابة، بينما تركز الرسائل المجتمعية على تبسيط المعرفة ورفع الوعي وتعزيز السلوكيات الصحية والبيئية الوقائية، مؤكدة أهمية التكامل بين قطاعات الصحة والبيئة والمياه والزراعة والكهرباء والأرصاد وغيرها لتبادل الخبرات وتحقيق رسائل أكثر دقة وأثرًا.

وتأتي هذه الجهود ضمن الخطة التنفيذية 2026–2030 التي تستهدف تعزيز قدرة النظام الصحي على مواجهة التأثيرات المباشرة وغير المباشرة للتغيرات المناخية ودعم نظم أكثر صمودًا واستجابة وتعزيز المراقبة المتكاملة والإنذار المبكر ورفع الوعي والمشاركة المجتمعية، على أن تمثل مخرجات الورشة خطوة تمهيدية لاستكمال مراجعة واعتماد المادة العلمية ثم إنتاج المواد التوعوية ونشرها بما يحول المعرفة إلى رسائل وإجراءات عملية تسهم في حماية صحة المواطنين.