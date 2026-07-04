قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية يعزز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
شائعة أم تجارة غير مشروعة؟.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور تماسيح النيل في الترع
انطلاق اجتماعات القمة العاشرة لرؤساء البرلمانات بمجلس النواب
بطة في المدرجات و3 بطاقات حمراء بالافتتاح.. مشاهد غريبة فى مونديال 2026
موعد مباراة منتخب مصر والأرجنتين في كأس العالم
عاودت الصعود.. كم وصلت سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم السبت 4 يوليو.. اعرف بكام عيار 21؟
ترامب: حطمنا معنويات إيران ومنحناهم مهلة أسبوعا لجنازة خامنئي
البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق
125 جنيهًا مكاسب أسبوعية للذهب.. وعيار 21 يستقر عند 5925 جنيهًا
هل يجوز لمن سافر أسبوعا قصر الصلاة وجمعها؟.. ليس في هذه الحالة
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إيراني: 13 دولة تراجعت عن المشاركة في جنازة خامنئي بضغط أمريكي

جنازة خامنئي
جنازة خامنئي
ناصر السيد

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن ما لا يقل عن 13 دولة، من بينها دول في أوروبا الشرقية وأفريقيا والخليج وشرق آسيا، قررت عدم حضور مراسم جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي تحت ضغط أمريكي.


وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الحكومات سعت لاحقًا إلى تبرير غيابها لطهران عبر القنوات الدبلوماسية.

ونقل التقرير عن مصدر رفيع لم يُكشف عن اسمه، أن مسؤولين أمريكيين شنوا "حملة شاملة" على مدى الأيام الخمسة الماضية لثني الوفود الأجنبية عن السفر إلى طهران لحضور مراسم التأبين.

ووفقًا للتقرير، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات سرية في 26 يونيو، يوجه فيها السفارات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية بإبلاغ الحكومات المضيفة بأن المشاركة في الجنازة ستُعتبر "عملًا عدائيًا" يحمل "عواقب سلبية" على العلاقات الثنائية مع واشنطن.


كما نقلت تسنيم عن دبلوماسيين عربيين لم يُكشف عن اسميهما قولهما إن روبيو أثار هذه المسألة شخصيًا مع نظرائه من خمس دول عربية على الأقل.

وأضاف التقرير أن السفراء الأمريكيين في أفريقيا حذروا الحكومات من أن حضور الحفل قد يعرض مساعدات التنمية الأمريكية للخطر.

المشاركة في جنازة خامنئي ضغط أمريكي جنازة خامنئي جنازة المرشد الإيراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

إنجاز جديد لـ إمام عاشور بعد هدفه في مباراة مصر وأستراليا

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

سعر الدولار اليوم

فقد 5 جنيهات من قمته.. سعر الدولار اليوم الجمعة 3-7-2026

حمزة عبد الكريم

بعد الفوز على أستراليا.. برشلونة يشيد بدور حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر

صورة من اللقاء

30 دقيقة.. منتخب مصر يتقدم على أستراليا بهدف نظيف بكأس العالم

محمد هاني

بالخطأ في مرماه.. محمد هاني يسجل هدف التعادل لأستراليا في مصر بكأس العالم

صورة من اللقاء

ركلات الترجيح تحسم مباراة مصر وأستراليا بدور الـ32 بكأس العالم 2026

تركي الـ شيخ

تركي آل الشيخ يحتفي بهدف إمام عاشور في شباك أستراليا

ترشيحاتنا

منجة شهرية

منحة شهرية لهؤلاء العاملين.. اعرف الفئات المستحقة وقيمة الزيادة الجديدة

منتخب مصر

وكيل تشريعية النواب: الفراعنة يكتبون التاريخ.. والتأهل إلى دور الـ16 انتصار للإرادة المصرية

مجلس النواب

كيف تدعم تعديلات قانون ضريبة الدخل تمويل الشركات العاملة بالمشروعات القومية؟

بالصور

وداعًا للأتربة.. حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف بدون فكها في دقائق

حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف
حيلة بسيطة لتنظيف مروحة السقف

رائحة الثلاجة الكريهة لن تعود مجددًا .. خطوات بسيطة للتخلص منها نهائيًا.. و 3 طرق للحفاظ على انتعاشها

خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا
خطوات بسيطة للتخلص من رائحة الثلاجة الكريهة نهائيًا

بدون مجهود.. طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز بمكونات في المنزل

طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل
طريقة إزالة الدهون من البوتاجاز في دقائق بمكونات موجودة في كل منزل

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة
وداعًا للمناشف الخشنة.. خدعة بسيطة تجعلها أكثر نعومة بعد كل غسلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد