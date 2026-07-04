إعلام إيراني: 13 دولة تراجعت عن المشاركة في جنازة خامنئي بضغط أمريكي

أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن ما لا يقل عن 13 دولة، من بينها دول في أوروبا الشرقية وأفريقيا والخليج وشرق آسيا، قررت عدم حضور مراسم جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي تحت ضغط أمريكي.



وأشار التقرير إلى أن بعض هذه الحكومات سعت لاحقًا إلى تبرير غيابها لطهران عبر القنوات الدبلوماسية.

ونقل التقرير عن مصدر رفيع لم يُكشف عن اسمه، أن مسؤولين أمريكيين شنوا "حملة شاملة" على مدى الأيام الخمسة الماضية لثني الوفود الأجنبية عن السفر إلى طهران لحضور مراسم التأبين.

ووفقًا للتقرير، أصدر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تعليمات سرية في 26 يونيو، يوجه فيها السفارات والبعثات الدبلوماسية الأمريكية بإبلاغ الحكومات المضيفة بأن المشاركة في الجنازة ستُعتبر "عملًا عدائيًا" يحمل "عواقب سلبية" على العلاقات الثنائية مع واشنطن.



كما نقلت تسنيم عن دبلوماسيين عربيين لم يُكشف عن اسميهما قولهما إن روبيو أثار هذه المسألة شخصيًا مع نظرائه من خمس دول عربية على الأقل.

وأضاف التقرير أن السفراء الأمريكيين في أفريقيا حذروا الحكومات من أن حضور الحفل قد يعرض مساعدات التنمية الأمريكية للخطر.