بسبب الحر الشديد .. تأجيل احتفالات الذكرى 250 لتأسيس أمريكا

أجبر الحر الشديد منظمي احتفالات الذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يصادف الرابع من يوليو، على تأجيل أو إلغاء عديد الفعاليات الاحتفالية في شرق وغرب البلاد.

فقد اضطر المسؤولون في أجزاء واسعة من الوسط الشرقي الأمريكي إلى تعطيل وإلغاء عشرات المسيرات والحفلات الموسيقية وعروض ‌الألعاب النارية، كما تعطل "معرض الولايات المتحدة الكبير" ‌الذي يقام في "ناشيونال مول" بواشنطن، وهو حدث رئيسي ضمن جهود الرئيس دونالد ترامب للاحتفال بالذكرى، بسبب الحرارة الشديدة، حيث أغلق مؤقتا وسط درجات حرارة بلغت 38 درجة مئوية.



كما أدى ارتفاع درجة الحرارة إلى إجهاد شبكات الكهرباء، ما دفع شركة (بي.جيه.إم)، أكبر مشغل لشبكات الكهرباء في الولايات المتحدة والتي تخدم ‌67 مليون شخص، لطلب العملاء المسجلين في برامج الترشيد في حالات الطوارئ بالحد من الاستهلاك وذلك لمواجهة انقطاعات المولدات، والحمل الزائد على خطوط النقل، والارتفاع المفاجئ في الطلب على تكييف الهواء بسبب الحرارة.



وفي نيويورك، ذكرت شركة (كون إديسون) أن ما يقرب من 17 ألف عميل كانوا بدون كهرباء حتى وقت متأخر من مساء أمس (الجمعة)، حيث حثت عملائها في مدينة نيويورك ومقاطعة ويستشستر على ترشيد استهلاك الكهرباء.