وزير الري: تكويد وتحديث منظومات تطهير المجمعات وغرف الصرف المغطى

عقد الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعا لمناقشة موقف أعمال الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، وذلك بحضور عدد من السادة قيادات الهيئة، واستعراض رؤية ومقترحات تطوير الهيئة، وآليات رفع كفاءة شبكات الصرف العام والمغطى، والتحول الرقمي، وسبل التعامل مع العجز في العمالة والفنيين وتطوير الكوادر البشرية.

وأكد الدكتور سويلم على الدور الهام الذي تقوم به هيئة الصرف، حيث تعد مشروعات الصرف المغطى من الأدوات الأساسية لتحسين خصوبة التربة وضمان تهوية جذور النباتات وتعزيز الإنتاجية الزراعية.

وقال الدكتور سويلم: "إننا ننتقل بقطاع الصرف الزراعي من مفهوم "الصيانة الدورية التقليدية" إلى عصر "الإدارة الرقمية المسبقة والاستجابة الذكية"؛ حيث لم تعد متابعة تطهير المجمعات والحقليات وغرف الصرف المغطى عملية ميدانية منفصلة، بل أصبحت منظومة رقمية مدمجة تحاكي منظومة متابعة تطهير المصارف المكشوفة، وتستند إلى تكويد رقمي شامل لكافة شبكات الحقليات، بالإضافة للإعتماد على "منظومة رصد ورد النيل والحشائش المائية عبر الأقمار الصناعية" للتنبؤ المبكر بالبؤر الأكثر تأثراً والتعامل الفورى معها" .

وتم خلال الاجتماع استعراض اعمال انشاء شبكات الصرف العام، حيث بلغت المساحة الإجمالية لمنظومة الصرف العام التي تم الانتهاء منها ٨.٤٥٠ مليون فدان بالوجهين البحري والقبلي، وتنفيذ شبكات صرف مغطى بزمام ٦ مليون فدان، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام ٢.٦٠ مليون فدان، وصيانة المصارف المكشوفة بقيمة تقارب ١.٥٠ مليار جنيه على عامين، فضلاً عن جهود الصيانة الدورية لشبكات الصرف المغطى لتطهير وغسيل المجمعات والحقليات بصفة منتظمة، بالاضافة لصيانة وإحلال الكباري الواقعة على المصارف الزراعية لضمان سلامتها.

كما استعرض الاجتماع خطة هيئة الصرف للتطوير الرقمي لمواكبة متطلبات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، والتي شملت حزمة من التطبيقات الرقمية والأنظمة المتطورة، من أبرزها، الدمج بين قواعد البيانات الجغرافية (GIS) والبيانات الرقمية (DRDB) لتوحيد متابعة الترع والمصارف ومحطات الرفع، واستخدام تطبيق Waternet وتطبيق متابعة وتقييم المشروعات (M&E) لمتابعة مسار المجاري المائية والعمليات الإنشائية لحظيًا.

كما يتم تصميم شبكات الصرف المغطى اعتمادا على حزمة برمجية وميدانية رقمية متكاملة (Web, Desktop, Mobile Applications) مرتبطة بقواعد بيانات جغرافية مركزية (ArcPro) لسرعة البت في طلبات المواطنين، كما تم تطوير أنظمة إدارة الأصول والرقابة باستخدام منصات رقمية للتحكم في صيانة السيارات والمعدات، ومتابعة المخازن، والتعديات، وتوثيق الأملاك.

وفى مجال التدريب وبناء القدرات، اكد الدكتور سويلم على أهمية بناء صف ثاني مؤهل من الكوادر البشرية بالهيئة، وتطوير القدرات الفنية والإدارية لهم من خلال مراكز التدريب التابعة للهيئة ومركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري.

كما تم عرض موقف تطوير وتأهيل مصانع مواسير البلاستيك التابعة للهيئة، والتى تستخدم فى مشروعات الصرف المغطى، بالتحول لمواسير البولي إيثيلين PE بديلاً عن الـ PVC؛ مما يسهم في توفير العملة الصعبة والحفاظ على البيئة، حيث جارى توريد أحدث خطوط الإنتاج والكسارات وماكينات التغليف.

وقد وجه سويلم بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق البرنامج القومي الرابع للصرف، والذى يستهدف إحلال وتجديد وإنشاء شبكات الصرف المغطى في زمام ١.٤٠ مليون فدان.